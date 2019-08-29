رياضة

لويس إنريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع مع مرض السرطان

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
لويس إنريكي
لويس إنريكي
أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وفاة ابنته صاحبة الـ9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ونشر إنريكي عبر حسابه الشخصي تويتر تغريدة ليكشف عن وفاة ابنته، قائلا: «توفيت ابنتنا تشانا مساء اليوم عن عمر 9 سنوات، بعد صراع لمدة 5 أشهر عصيبة مع مرض سرطان العظام». وكان إنريكى ترك معسكر المنتخب الإسبانى منذ فترة قبل مواجهات فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وقال الاتحاد حينها إن ذلك لأسباب عائلية، قبل أن يقرر ترك مهمة تدريب الماتادور بشكل نهائى، لكنه لم يكشف حينها عن المشكلات العائلية التى تواجهه.
  pic.twitter.com/hI7B10HkW8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) August 29, 2019   وتولى روبرتو مورينو مساعد إنريكي الدائم منذ بدايته في فريق برشلونة للرديف، مهمة تدريب منتخب إسبانيا بدلا منه. وتغيب لويس إنريكى عن قيادة منتخب إسبانيا في العديد من المباريات هذا العام لأسباب عائلية، وحرص
اقرأ المزيد
الأهلى -واطلع برة (12)

تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
صور الحفل (2)

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي وموعد الاعتزال

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، جيدة للغاية رغم المنافسة القوية بينهما على الألقاب والجوائز الفردية خلال السنوات الماضية. وقال رونالدو على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي، الذي أقيم مساء الخميس، بإمارة موناكو الفرنسية: "لقد تقاسمت المنافسة مع ميسي على الجوائز الفردية لمدة 15 عامًا، فهل حدث هذا من قبل في تاريخ الكرة؟". وواصل نجم يوفنتوس تصريحاته: "علاقتي مع ميسي خارج الملعب جيدة، لم نتناول العشاء معا، ولكن سيحدث ذلك في المستقبل".
ماسيمو-كاريرا (1)

الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيطالي كاريرا

كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المدير الفني الإيطالي ماسيمو كاريرا المدير الفني الإيطالي، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إقالة الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بالخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز. وشهدت الساعات الماضية سفر الوفد الأهلاوي الذي يعقد جلسات شخصية مع المدربين المرشحين أو وكيلي أعمالهم للتعرف عن قرب أكثر على طلباتهم وشخصياتهم قبل رفع تقرير نهائي للجنة تخطيط الكرة ومحمود الخطيب المشرف على الكرة لاتخاذ القرار النهائي.
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار

الغموض يزداد حول مصيره.. نيمار يدخل عالم التمثيل

يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على موعد مع تجربة جديدة في عالم الفن، حيث يقترب من الانضمام إلى أسرة عمل مسلسل الجريمة الإسباني "La Casa de Papel"، حيث من المقرر أن يقوم بدور شخصية راهب برازيلي خلال حلقتين في حلقات الموسم الثالث من المسلسل الذي سيتم عرضه على شبكة "نتفليكس". المسلسل الإسباني "La Casa de Papel" حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم في أسبوع، حيث حقق أكثر من 34 مليون مشاهدة، وقام نيمار بتصوير المشاهد الخاصة به بداية العام الجاري.
منتخب-اسبانيا

مدرب إسبانيا الجديد يكشف عن سياساته مع الماتادور

أكد روبرتو مورينو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قدرته على إقناع الجماهير بأحقيته في تدريب "لاروخا"، عقب رحيل لويس إنريكي لأسباب شخصية، كما أقر مورينو، الذي تولى المهمة رسميا في 19 يونيو الماضي، بأن شكوك الجماهير أمر طبيعي. وقال في تصريحات لإذاعة (كادينا كوبي) الإسبانية: "أتفهم أسئلة الناس حول من هو روبرتو مورينو، لكني سأبذل قصارى جهدي لإثبات أحقيتي بهذا المنصب.. لن أحاول، لكني متأكد أنني سأحقق هذا الأمر". وأضاف روبرتو مورينو أن الماتادور سيلعب تحت إمرته بشراسة وبطريقة هجومية واستعادة الكرة سريعا، لكن مع الوضع في الاعتبار قدرات الخصم.
عثمان ديمبيلي

برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة في العضلة الخلفية، سيتغيب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسباني -على عهدة الفريق الطبي للنادي- أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على أثرها بشكل مبدئي لمدة خمسة أسابيع، ولينضم ديمبيلي لزميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو، ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين، ومن المتوقع -كذلك- أن تزداد مدة غيابه.
تاكيفوسا-كوبو

ميسي اليابان.. قهره برشلونة وانتقم بإذلالهم

بقدم يسرى تملك الكثير من السحر، وتحكم مذهل للكرة وعين ثاقبة تعرف طريق المرمى جيدًا، لم يكن من الغريب أن يطلق على تاكيفوسا كوبو "ميسي اليابان"، هو شاب يافع من مواليد 4 يونيو من عام 2001 في المدينة الصناعية كاوازاكي، تشتهر تلك المدينة بالبيسبول وألعاب القوى والدراجات والفروسية وبالطبع بكرة القدم، ينحدر من أسرة من الطبقة الوسطى، لا يملك أي أشقاء، ولكنه تربي على عشق والده الشديد للرياضة، وعلى شغف جنوني من مدينته تجاه كرة القدم، وكان من الطبيعي أن يسحر هو الآخر بالجلد المدور، ومنذ نعومة أظافره تمتع بموهبة لا غبار عليها في التحكم بالكرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org