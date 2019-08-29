لويس إنريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع مع مرض السرطان

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

لويس إنريكي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وفاة ابنته صاحبة الـ9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ونشر إنريكي عبر حسابه الشخصي تويتر تغريدة ليكشف عن وفاة ابنته، قائلا: «توفيت ابنتنا تشانا مساء اليوم عن عمر 9 سنوات، بعد صراع لمدة 5 أشهر عصيبة مع مرض سرطان العظام». وكان إنريكى ترك معسكر المنتخب الإسبانى منذ فترة قبل مواجهات فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وقال الاتحاد حينها إن ذلك لأسباب عائلية، قبل أن يقرر ترك مهمة تدريب الماتادور بشكل نهائى، لكنه لم يكشف حينها عن المشكلات العائلية التى تواجهه.

pic.twitter.com/hI7B10HkW8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) August 29, 2019 وتولى روبرتو مورينو مساعد إنريكي الدائم منذ بدايته في فريق برشلونة للرديف، مهمة تدريب منتخب إسبانيا بدلا منه. وتغيب لويس إنريكى عن قيادة منتخب إسبانيا في العديد من المباريات هذا العام لأسباب عائلية، وحرص