البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في أسبوع

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" عند 14835.3 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.05% مسجلا 553.3 نقطة. سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2246.2 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجّل ارتفاعا بنحو 2.4% مغلقًا عند 18063 نقطة، سجل مؤشر إيجى إكس 100 ارتفاعا بنحو 0.82% مغلقا الفترة عند 1455 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه مسجلا مستوى 770.2 مليار جنيه مقابل 759.3 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري نحو 12 مليارا فى حين بلغت كمية التداول نحو 1363 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1318 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم على 45.3%