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البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في أسبوع

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" عند 14835.3 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.05% مسجلا 553.3 نقطة. سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2246.2 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجّل ارتفاعا بنحو 2.4% مغلقًا عند 18063 نقطة، سجل مؤشر إيجى إكس 100 ارتفاعا بنحو 0.82% مغلقا الفترة عند 1455 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه مسجلا مستوى 770.2 مليار جنيه مقابل 759.3 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري نحو 12 مليارا فى حين بلغت كمية التداول نحو 1363 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1318 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم على 45.3%
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سبائك الذهب

الأسعار لن تنخفض.. إلى أين يسير سوق الذهب؟

عدد كبير من تجار الذهب أعلنوا استسلامهم التام للتقلبات السعرية التى أصبحت تحدث على مدى الساعة الواحدة أكثر من مرة، تأثرا بالسعر العالمى للذهب وإرادة المضاربين فى البورصة العالمية المتمثلة فى حركتى البيع والشراء، معتبرين حدوث الركود فى الأسواق أمرا طبيعيا، وكذلك الأمر حال حدوث أي اضطرابات، لأن أسعار الذهب وفقا لتقدير التجار "مالهاش كبير"، وتخضع للعرض والطلب الخارجى فى البورصات العالمية، مشيرين إلى أن السوق المحلى مجرد انعكاس لما يحدث فى الخارج من صراعات وإعادة توازن القوى بين الدول الخارجية.
خالد-حجازى-رئيس القطاع-المؤسسي لاتصالات-مصر

خالد حجازي: 50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر»

قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركته ضخت نحو 50 مليار جنيه على مدار 12 عاما قضتها في السوق المصري، لافتا إلى أن اتصالات شركة المحمول الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك باقة متكاملة في جميع الخدمات "صوت: محمول وأرضي وإنترنت: محمول وأرضي، وخدمات المجتمعات العمرانية المغلقة"، مضيفا أن اتصالات مصر دائمًا سباقة في المنتجات التي تقدمها للعملاء، لذا قامت بتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الارضي بتكنولوجيا الـVDSl التي تمنح العملاء سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا بت/ ثانية.
الفجالة والادوات المدرسية تصوير دعاء السيد (1)

الأسعار VS الصحة.. التحدي الأبرز أثناء شراء الأدوات المدرسية

التجار بالفجالة وغيرها من المحلات التجارية المنتشرة لبيع المستلزمات المدرسية قبل بدء الموسم الدراسي الجديد رفعوا شعار "صحة طفلك أهم من الأسعار"، بسبب التفاوت الكبير فى أسعار المنتجات خاصة أن أغلبها مكون من بلاستيك والذى قد يكون هناك أصناف كثيرة منه غير صالحة للاستخدام الآدمى، وهو الأمر الذى يتطلب تحري الدقة عند الشراء وعدم الجري وراء الأسعار المنخفضة، وجاءت على رأس هذه الأدوات "اللانش بوكس" نظرا لتفاعله المباشر مع الطعام واحتمالية ضرره الأكثر سرعة.
فلوس

السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين لهذه الأسباب

قالت مؤسسة «جولدمان ساكس»، إن سوق السندات المصرية تشهد تحسنا مدعوما بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين، وتوقعت في تقرير لها، زيادة جاذبية سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات مع خفض أسعار الفائدة.. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% على الإقراض، كما تم تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 1.5% ليصل إلى 14.75%.
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بورصة (2)

رغم انخفاض الفائدة.. متى ينتهي مسلسل تراجع البورصة؟

رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ1.5%، الخميس الماضي، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر، فإن هذا كله لم يشفع للبورصة المصرية، مسجلة تراجع لجميع مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مقابل لجوء المصريين إلى الشراء.. فلماذا تنخفض البورصة؟ وماذا تحتاج إليه كي تعود إلى جني الأرباح وترتفع المؤشرات ويتغير اللون الأحمر؟
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل صناديق استثمار ومؤسسات مالية وبعض من الأفراد على أغلبية أسهم السوق؛ نتيجة ظهور بوادر لعمليات جني أرباح، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.2 مليار، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 17 0 % بما يعادل 24 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14333 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70" بنسبة 04.0% بما يعادل 2. 0 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 553 نقطة.
البورصة-المصرية

البورصة تبدأ جلسات الأسبوع بأرباح 5.3 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد (مستهل تعاملات الأسبوع) مدعومة باستمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين المصريين والعرب، بدعم التفاؤل الذي يسود السوق في الفترة الحالية في ظل التوقعات القوية بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 757.8 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
البورصه

ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
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