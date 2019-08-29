جريمة

جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

المتهمان اعتقدا أن الطفل معتز هو من تسبب في وفاة طفلهما غرقا في الترعة.. وعقدا العزم على التخلص منه فألقيا بجثته في القمامة.. ضُبطا واعترفا بالواقعة
تحرير:محمد أبو زيد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما يوسف، وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
يوم حزين الحياة تسير عادية وعلى وتيرة واحدة، لا جديد تحت الشمس في القرية التي يعرف بعضها بعضا عن ظهر قلب، يخرج الفلاحون للحقول في الصباح بينما تقوم النساء بأعمال المنزل ورعاية الأولاد، إلا أن أحد أيام شهر رمضان الماضي كانت تحمل للجميع مفاجأة غير سارة، بعدما سقط الطفل "يوسف" صاحب الـ6 سنوات غريقا في
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طعن

عامل يمزق جسد زوجته في الشرقية: «مجهزتش الغدا»

أقدم عامل في منتصف العقد الرابع من العمر على طعن زوجته وتمزيق جسدها، عقابًا لها على عدم إعداد وجبة الغداء، بعد عودته من العمل إلى منزله بقرية كفر حافظ، التابعة لمركز أبو حماد، فى محافظة الشرقية، فيما جرى نقل الزوجة بين الحياة والموت إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لمحاولة إسعافها وإنقاذ حياتها، وتم ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، بالحادث.
جثة

طعنة في القلب.. امرأة تقتل زوجها بعد شهرين زواج بالشرقية

أقدمت ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، على التخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، إذ دبت الخلافات بينهما لتستل سكينًا وتطعنه بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بقرية «الشبانات» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اشارة-مرور (4)

غلق مؤقت لشارع السلام وكوبري الفنجري الجديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق "مؤقت" لشارع السلام بالجبل الأخضر في مدينة نصر، واتخذت كل الإجراءات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك على خلفية أعمال توصيل مرافق عامة لإحدى المشاريع السكنية التى تستلزم قطع عرضي للشارع بداية من الساعة 12.5 صباح غد الجمعة، حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت، ما يترتب عليه غلق كلى للشارع عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد، وبمناسبة تلك الأعمال فقد تقرر القيام ببعض التحويلات المرورية. بالنسبة للقادم من شارع السلام تجاه طريق الأوتوستراد يسلك يساراً شارع السكة الحديد والدوران والعودة تجاه طريق مع السكة الحديد.
جثة-فتاة

العثور على أم ونجلها مدفونين في «صبة خرسانية» بقنا

بلاغ باختفاء ربة منزل وطفلها في رمضان الماضي بقرية الزوايدة بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا شكل لغزا كبيرا وسط حيرة الأهالي ورجال الأجهزة الأمنية عن غموض اختفائهما المفاجئ، تكشفت أبعاده بعد العثور على جثتي السيدة ونجلها متحللتين ومدفونتين في منزل مهجور تحت صبة خرسانية في نجع الخرابيش على بعد عدة أمتار من منزلهما لتنطلق بعدها الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لجمع التحريات وكشف ملابسات وغموض الواقعة المأساوية التي صارت حديث الأهالي بمركز نقادة بمحافظة قنا.
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الاعدام (2)

من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
جثة

علقة موت.. مقتل شاب حاول سرقة كابلات في العياط

لم يتوقع 3 أشخاص أن سرقتهم كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول في قرية الرفاعي بالعياط، ستنتهي بقتل أحدهم على يد أهالي القرية بعد تلقينه علقة ساخنة حتى الموت، فيما فرا صديقيه هاربين قبل ضبطهما. البداية كانت بتلقي الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط أشارة من المستشفى تفيد باستقبال شخص مصاب بكدمات وكسور ونزيف داخلي، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وبالانتقال وبسؤال الأهالي تبين قيامه بمساعدة اثنين آخرين في أثناء سرقة كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول، وتعدي الأهالي عليه وتوفي متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
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