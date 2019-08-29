جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

المتهمان اعتقدا أن الطفل معتز هو من تسبب في وفاة طفلهما غرقا في الترعة.. وعقدا العزم على التخلص منه فألقيا بجثته في القمامة.. ضُبطا واعترفا بالواقعة
في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما يوسف، وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
يوم حزين
الحياة تسير عادية وعلى وتيرة واحدة، لا جديد تحت الشمس في القرية التي يعرف بعضها بعضا عن ظهر قلب، يخرج الفلاحون للحقول في الصباح بينما تقوم النساء بأعمال المنزل ورعاية الأولاد، إلا أن أحد أيام شهر رمضان الماضي كانت تحمل للجميع مفاجأة غير سارة، بعدما سقط الطفل "يوسف" صاحب الـ6 سنوات غريقا في
يوم حزين
الحياة تسير عادية وعلى وتيرة واحدة، لا جديد تحت الشمس في القرية التي يعرف بعضها بعضا عن ظهر قلب، يخرج الفلاحون للحقول في الصباح بينما تقوم النساء بأعمال المنزل ورعاية الأولاد، إلا أن أحد أيام شهر رمضان الماضي كانت تحمل للجميع مفاجأة غير سارة، بعدما سقط الطفل "يوسف" صاحب الـ6 سنوات غريقا في أثناء اللعب مع شقيقته وأقرانه من الأطفال بينهم "معتز عاطف"، الطفل الذي لم يتجاوز الأربعة أعوام.
في تلك الأثناء انزلقت قدم "يوسف، وسقط في ترعة بقرية نزالي جنوب مركز القوصية بأسيوط، وعم الحزن بيت "عبد التواب" على فقدان نجله، وكاد الرجل يطير عقله غير مصدق وفاة طفله الذي ينتظر أن يراه شابا يافعا يتكئ عليه بعد أن يبلغ من العمر عتيا.
السر
مرت الأيام ثقيلة على قلب "عبد التواب" وزوجته "رضا" والحزن لا يفارقهما على وفاة طفلهما، وفي إحدى الليالي جلس الرجل في "العتمة" التي ضربت أركان المنزل وبجواره زوجته حتى جاء بطفلته يسألها، عن غرق شقيقها، فارتعشت الطفلة وبدأت تحكي لوالدها كواليس الدقائق التي سبقت الوفاة، وأخبرت والديها بأن الطفل "معتز" دفع شقيقها داخل "الترعة" فلقي حتفه، سمع الرجل تلك الكلمات التي وقعت على مسامعه، مثل الصاعقة وجن جنونه بعد أن اعتقد أن الطفل هو مَن تسبب في وفاة نجله وحرمانه من الحياة.
ساعة الصفر
لم يتذوق الرجل النوم في تلك الليلة وراح يفكر في طريقة تمكنه من الخلاص من الطفل وحرق قلب والدته عليه، وشجعته على قراره زوجته، لكن في الوقت المناسب بعد مرور فترة حتى لا يشك فيهما أحد، فمرّ ما يقرب من ثلاثة أشهر والرجل وزوجته ينتظران اليوم الذي يقتلان فيه الطفل الصغير حتى يرتاح قلباهما المظلمان، وبدأ العد التنازلي في حياة الطفل "معتز" حتى حانت ساعة الخلاص صباح الجمعة الماضية، إذ استدرجت "رضا" الطفل في أثناء اللعب أمام منزله وذهبت به لمنزلها حيث يقبع زوجها في انتظارها ليكتبا معا نهاية "معتز" بقلوب متحجرة لا تعرف الرحمة.
اختفاء
ما إن دخل الطفل منزل "عبد التواب" حتى جرداه من ملابسه وكبلاه من يديه، ولم يرحما توسلاته وخنقته "رضا" حتى فاضت روحه إلى بارئها، في المقابل كانت والدة الطفل "معتز" تجوب شوارع قريتها تسأل عن الطفل الذي اختفى في ظروف غامضة دون جدوى، وبعد أن أنهكها البحث لم تجد مفرا سوى التوجه إلى وحدة مباحث القوصية لتحرير محضر بتغيب طفلها، في الوقت الذي خرج فيه "عبد التواب" حاملا جوالا به جثة الطفل للتخلص منه.
جثة وصدمة
في ليلة السبت الماضي وفي أثناء رفع القمامة خلف مبنى المطافئ القديمة كانت المفاجأة في انتظار عامل النظافة بعد عثوره على جثة طفل داخل جوال بلاستيك، ليقوم بإبلاغ مأمور مركز شرطة القوصية، وبفحص بلاغات تغيب الأطفال تم استدعاء والدة معتز للتعرف على جثة نجلها، فكادت الصدمة تقضي عليها عندما تعرفت عليه، وبدأت رحلة رجال المباحث في مهمتها للبحث عن معرفة وتحديد القاتل.
قبض واعترافات
يوم واحد فقط توصل فيه ضباط وحدة مباحث القوصية لمرتكبي الواقعة "عبد التواب" وزوجته لاعتقادهما بأن الطفل وراء غرق طفلهما في الترعة والتسبب في وفاته، سرعان ما تم ضبط المتهمين، ليقفا أمام النيابة يعترفا بتفاصيل جريمتهما لتأمر بحبسهما على ذمة التحقيقات، بعدما أكلت قلبيهما نار الانتقام.