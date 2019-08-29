طعنة في القلب.. امرأة تقتل زوجها بعد شهرين زواج بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

صورة أرشيفية

أقدمت ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، على التخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، إذ دبت الخلافات بينهما لتستل سكينًا وتطعنه بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بقرية «الشبانات» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن محافظة الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغٍ من مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول «حسن.ج.ف» 26 عامًا، عامل، مُقيم بقرية «الشبانات»، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، جثةً هامدةً متأثرًا بإصابته بطعنة