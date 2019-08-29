رياضة

الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيطالي كاريرا

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
كاريرا
كاريرا
كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المدير الفني الإيطالي ماسيمو كاريرا المدير الفني الإيطالي، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إقالة الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بالخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز. وشهدت الساعات الماضية سفر الوفد الأهلاوي الذي يعقد جلسات شخصية مع المدربين المرشحين أو وكيلي أعمالهم للتعرف عن قرب أكثر على طلباتهم وشخصياتهم قبل رفع تقرير نهائي للجنة تخطيط الكرة ومحمود الخطيب المشرف على الكرة لاتخاذ القرار النهائي.
ووفقاً لمصدر أهلاوي فإن لجنة التخطيط أبدت تحمساً كبيراً في التعاقد مع كاريرا بعد فشل مفاوضاتها مع الألماني روجر شميث والكرواتي زوران ماميمتيش بسبب مغالاتهما في طلباتهما المالية التي تتخطى سقف أعلى راتب من الممكن أن يمنحه النادي الأهلي للمدير الفني الجديد. آخر محطات كاريرا التدريبية تدريب فريق سبارتاك
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الأهلى -واطلع برة (12)

تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
صور الحفل (2)

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي وموعد الاعتزال

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، جيدة للغاية رغم المنافسة القوية بينهما على الألقاب والجوائز الفردية خلال السنوات الماضية. وقال رونالدو على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي، الذي أقيم مساء الخميس، بإمارة موناكو الفرنسية: "لقد تقاسمت المنافسة مع ميسي على الجوائز الفردية لمدة 15 عامًا، فهل حدث هذا من قبل في تاريخ الكرة؟". وواصل نجم يوفنتوس تصريحاته: "علاقتي مع ميسي خارج الملعب جيدة، لم نتناول العشاء معا، ولكن سيحدث ذلك في المستقبل".
إنريكي- وأبنته‎

لويس إنريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وفاة ابنته صاحبة الـ9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ونشر إنريكي عبر حسابه الشخصي تويتر تغريدة ليكشف عن وفاة ابنته، قائلا: «توفيت ابنتنا تشانا مساء اليوم عن عمر 9 سنوات، بعد صراع لمدة 5 أشهر عصيبة مع مرض سرطان العظام». وكان إنريكى ترك معسكر المنتخب الإسبانى منذ فترة قبل مواجهات فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وقال الاتحاد حينها إن ذلك لأسباب عائلية، قبل أن يقرر ترك مهمة تدريب الماتادور بشكل نهائى، لكنه لم يكشف حينها عن المشكلات العائلية التى تواجهه.
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عماد-متعب (7)

متعب يكشف موقفه من منصب مدرب المهاجمين في الأهلي

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، على امكانية قبوله منصب المدرب الخاص للمهاجمين بالنادي الأحمر، مؤكدًا أنه سيرحب بذلك بالطبع إذا عُرض الأمر عليه، وأنه لن يتاخر عن النادي في أي وقت يحتاجه فيه. وأضاف متعب، خلال تصريحاته مساء السبت، عبر قناة «الأهلي»، أنه سلبي أي طلب سيطلبه النادي منه في أي وقت، مشددًا أن الأهم هو أن يكون قادرا على تقديم إضافة حقيقية في المسؤولية التي سيكلف بها. وأكد، أن عودة الأهلي للفوز ببطولة الدوري الممتاز الأغلى في تاريخه بالموسم المنقضي، جاءت بعد عمل شاق ولم يكن الأمر سهلا على الإطلاق.
تدريبات-الأهلى (3)

تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».
مرتضى منصور (1)

مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
محمود-الخطيب (1)

مرتضى منصور يكذب الخطيب: أنت حاولت خطف ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض التعاقد مع ميتشو، وأن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي.. أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك»، وتابع مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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