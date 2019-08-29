الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيطالي كاريرا

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

كاريرا

كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المدير الفني الإيطالي ماسيمو كاريرا المدير الفني الإيطالي، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إقالة الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بالخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز. وشهدت الساعات الماضية سفر الوفد الأهلاوي الذي يعقد جلسات شخصية مع المدربين المرشحين أو وكيلي أعمالهم للتعرف عن قرب أكثر على طلباتهم وشخصياتهم قبل رفع تقرير نهائي للجنة تخطيط الكرة ومحمود الخطيب المشرف على الكرة لاتخاذ القرار النهائي.

ووفقاً لمصدر أهلاوي فإن لجنة التخطيط أبدت تحمساً كبيراً في التعاقد مع كاريرا بعد فشل مفاوضاتها مع الألماني روجر شميث والكرواتي زوران ماميمتيش بسبب مغالاتهما في طلباتهما المالية التي تتخطى سقف أعلى راتب من الممكن أن يمنحه النادي الأهلي للمدير الفني الجديد. آخر محطات كاريرا التدريبية تدريب فريق سبارتاك