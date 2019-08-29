البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ م

البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 57.8 مليار جنيه من خلال تداول 6.645مليار ورقة منفذة على 416 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 46.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية خلال الشهر الماضي.ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 50.43 % من إجمالي قيم