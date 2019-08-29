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البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 57.8 مليار جنيه من خلال تداول 6.645مليار ورقة منفذة على 416 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 46.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية خلال الشهر الماضي.ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 50.43 % من إجمالي قيم
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سد-النهضة (1)

إثيوبيا: مصر طلبت ملء سد النهضة في هذه المدة

في تطور جديد لقضية سد النهضة الإثيوبي، كشف المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قدم مؤخرا دراسة باسم مصر بشأن عملية ملء السد. وقال سيلشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، إن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدى سبع سنوات، كما أشارت إلى غيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.
مدارس-لغات

أزمة كل عام.. مصروفات المدارس الخاصة خارج الرقابة

بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دائما ما يكون أولياء الأمور والطلاب على موعد مع أزمة «ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة»، لا سيما أنها باتت متكررة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تكوي الجُيوب وتنهش المدخرات. الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدم عدد من المدارس على زيادة مصروفاته بصورة مبالغ فيها، ضاربا عرض الحائط بالزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.
سيول-في-السودان (1)

وفاة 12 شخصا في السودان بسبب السيول

أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن تتراوح ما بين كسور ولدغات عقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخرا، بحسب "وكالة السودان للأنباء". وقال الطريفي في حوارٍ مع وكالة السودان للأنباء إنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل وامرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.
تناول الادوية

الصحة تحذر من دواءين: مُلين ومضاد للحساسية

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشور جديد، اليوم الخميس، حمل رقم 35 لعام 2019، من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتها للخواص الطبيعية والصيدلة. وأوضحت الإدارة، في منشورها، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية هي «Laxolac syrup» ويستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكـ"ملين" تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية، و«calamy1 - D Lotion» ويستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة، تشغيلة رقم 182270، إنتاج شركة المهن الطبية.
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البورصه

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" عند 14835.3 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.05% مسجلا 553.3 نقطة. سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 0.63% مغلقا الفترة عند مستوى 2246.2 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجّل ارتفاعا بنحو 2.4% مغلقًا عند 18063 نقطة، سجل مؤشر إيجى إكس 100 ارتفاعا بنحو 0.82% مغلقا الفترة عند 1455 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه مسجلا مستوى 770.2 مليار جنيه مقابل 759.3 مليار جنيه.
بورصة (2)

رغم انخفاض الفائدة.. متى ينتهي مسلسل تراجع البورصة؟

رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ1.5%، الخميس الماضي، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر، فإن هذا كله لم يشفع للبورصة المصرية، مسجلة تراجع لجميع مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مقابل لجوء المصريين إلى الشراء.. فلماذا تنخفض البورصة؟ وماذا تحتاج إليه كي تعود إلى جني الأرباح وترتفع المؤشرات ويتغير اللون الأحمر؟
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل صناديق استثمار ومؤسسات مالية وبعض من الأفراد على أغلبية أسهم السوق؛ نتيجة ظهور بوادر لعمليات جني أرباح، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.2 مليار، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 17 0 % بما يعادل 24 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14333 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70" بنسبة 04.0% بما يعادل 2. 0 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 553 نقطة.
البورصه

ماذا حدث في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «فوري»؟

حققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 28.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 746.2 مليار جنيه، مقارنة بـ717.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بارتفاع 4%. وبدأ، الخميس الماضي، التداول على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عقب تنفيذ الطرح العام والخاص للشركة على عدد 254.629 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بنسبة 36% من رأس المال وبقيمة إجمالية بلغت 1.644 مليار جنيه، بسعر 6.46 جنيه للسهم.
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