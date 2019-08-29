رياضة

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي وموعد الاعتزال

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، جيدة للغاية رغم المنافسة القوية بينهما على الألقاب والجوائز الفردية خلال السنوات الماضية. وقال رونالدو على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي، الذي أقيم مساء الخميس، بإمارة موناكو الفرنسية: "لقد تقاسمت المنافسة مع ميسي على الجوائز الفردية لمدة 15 عامًا، فهل حدث هذا من قبل في تاريخ الكرة؟". وواصل نجم يوفنتوس تصريحاته: "علاقتي مع ميسي خارج الملعب جيدة، لم نتناول العشاء معا، ولكن سيحدث ذلك في المستقبل".
وبسؤاله هل تعتزل في نفس العام الذي سينهي فيه ميسي مسيرته، رد قائد منتخب البرتغال ضاحكا: "ميسي يصغرني بعامين، وأتطلع للوجود والمنافسة على الجوائز الفردية العام المقبل وخلال عامين أو 3، لن أعتزل رغم أنف الكارهين لي". وتابع نجم ريال مدريد السابق: "أفتقد اللعب في إسبانيا، كانت منافسة قوية وجميلة بيننا،
اقرأ المزيد
الأهلى -واطلع برة (12)

تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
ماسيمو-كاريرا (1)

الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإيطالي كاريرا

كثف مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المدير الفني الإيطالي ماسيمو كاريرا المدير الفني الإيطالي، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إقالة الأورجواياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بالخسارة بهدف دون رد أمام بيراميدز. وشهدت الساعات الماضية سفر الوفد الأهلاوي الذي يعقد جلسات شخصية مع المدربين المرشحين أو وكيلي أعمالهم للتعرف عن قرب أكثر على طلباتهم وشخصياتهم قبل رفع تقرير نهائي للجنة تخطيط الكرة ومحمود الخطيب المشرف على الكرة لاتخاذ القرار النهائي.
إنريكي- وأبنته‎

لويس إنريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وفاة ابنته صاحبة الـ9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ونشر إنريكي عبر حسابه الشخصي تويتر تغريدة ليكشف عن وفاة ابنته، قائلا: «توفيت ابنتنا تشانا مساء اليوم عن عمر 9 سنوات، بعد صراع لمدة 5 أشهر عصيبة مع مرض سرطان العظام». وكان إنريكى ترك معسكر المنتخب الإسبانى منذ فترة قبل مواجهات فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وقال الاتحاد حينها إن ذلك لأسباب عائلية، قبل أن يقرر ترك مهمة تدريب الماتادور بشكل نهائى، لكنه لم يكشف حينها عن المشكلات العائلية التى تواجهه.
اقرأ المزيد من الأخبار
صور الحفل (1)

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
هازارد-ريال-مدريد

ملخص ميركاتو الأندية الإسبانية قبل بداية الليجا

ينتهي موسم الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل الذي انطلق يوم 1 يوليو الماضي، وهو الميركاتو الذي شهد إنفاق الأندية الإسبانية 1,3 مليار يورو، كثاني أكثر الأندية إنفاقًا خلف أندية الدوري الإنجليزي، وبالنسبة لأغلى صفقات الأندية الإسبانية، كان انتقال جواو فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127,2 مليون يورو، مقابل 120 مليون لانتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة، و100 مليون يورو لتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد، و75 مليون يورو قيمة تعاقد برشلونة مع فرينكي دي يونج، وأخيرًا 60 مليون يورو لضم ريال مدريد لوكا يوفيتش.
نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org