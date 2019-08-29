رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي وموعد الاعتزال

٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

رونالدو وميسي

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إن علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، جيدة للغاية رغم المنافسة القوية بينهما على الألقاب والجوائز الفردية خلال السنوات الماضية. وقال رونالدو على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي، الذي أقيم مساء الخميس، بإمارة موناكو الفرنسية: "لقد تقاسمت المنافسة مع ميسي على الجوائز الفردية لمدة 15 عامًا، فهل حدث هذا من قبل في تاريخ الكرة؟". وواصل نجم يوفنتوس تصريحاته: "علاقتي مع ميسي خارج الملعب جيدة، لم نتناول العشاء معا، ولكن سيحدث ذلك في المستقبل".

وبسؤاله هل تعتزل في نفس العام الذي سينهي فيه ميسي مسيرته، رد قائد منتخب البرتغال ضاحكا: "ميسي يصغرني بعامين، وأتطلع للوجود والمنافسة على الجوائز الفردية العام المقبل وخلال عامين أو 3، لن أعتزل رغم أنف الكارهين لي". وتابع نجم ريال مدريد السابق: "أفتقد اللعب في إسبانيا، كانت منافسة قوية وجميلة بيننا،