تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

تحرير:أحمد محمد ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

الأهلي

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.

وجاءت القائمة التي استقر عليها الأهلي، كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي. خط الدفاع: سعد سمير، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد، حسين السيد، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان،