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ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء

تحرير:وكالات ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في وزارة الدفاع «البنتاجون»، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا. وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال ترامب خلال حفل أقيم في واشنطن: «هذه لحظة تاريخية، يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة». وأضاف الرئيس الأمريكي: «قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا».
وبالنسبة لترامب، يتعلق الأمر بمحاربة أعداء الولايات المتحدة الذين يهاجمون «الأقمار الصناعية الأمريكية التي تُعَدّ مهمة جدا للعمليات في ميادين الحرب».وستشرف هذه القيادة الجديدة على الفضاء والأقمار الصناعية والطائرات ذات مستوى التحليق المرتفع، وستكون موازية على سبيل المثال لسينتكوم المسؤولة عن العمليات
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علم+-أمريكا

تعديلات جديدة بشأن منح الجنسية الأمريكية للمواليد بالخارج

قررت الإدارة الأمريكية إجراء تعديلات جديدة بشأن المواليد، تنص على عدم منح الجنسية الأمريكية بشكل آلي لمن يولد لأفراد الجيش أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية أثناء تواجدهم خارج البلاد. وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن إدارة الهجرة والجنسية الأمريكية أصدرت تعميما نص على ضرورة تقدم أفراد القوات المسلحة الأمريكية أو العاملين بأجهزة الحكومة الفيدرالية بالخارج بطلب رسمي للحصول على الجنسية الأمريكية لأبنائهم المولودين بالخارج، وعدم منحهم الجنسية بشكل آلي، كما هو مطبق في الوقت الراهن.
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في معركة جدار المكسيك.. ترامب يؤمن مساعديه بالقانون

لا يزال الرهان الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وعوده الانتخابية السابقة للفوز بالاستحقاق الرئاسي المقبل في الولايات المتحدة، والذي يضمن له البقاء في البيت الأبيض لولاية ثانية، ولم يجد الرئيس الأمريكي أفضل من الجدار الحدودي مع المكسيك ليكون هو الرهان الرئيسي في الانتخابات التي ستقام العام المقبل، إذ لا يزال ترامب يحلم بإتمام هذا الجدار على الرغم من المشكلات السياسية والمعارضة القوية له في مجلس النواب على مدى الأشهر القليلة الماضية، خاصة من قبَل الديمقراطيين.
ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
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اتجاه ديمقراطي لتقليص عدد المرشحين في انتخابات الحزب

على مدار الأشهر القليلة الماضية، دخل 20 سياسيا في الحزب الديمقراطي في منافسة ساخنة للفوز بترشيح الحزب في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2020. إلا أن هذا العدد الهائل يمكن أن يبدأ في التقلص هذا الأسبوع مع استبعاد نحو نصف المرشحين الحاليين للمشاركة في المناظرة المقرر لها الشهر المقبل. القرار المثير للجدل سوف يرضي الكثير من كبار قادة الحزب الذين يشعرون بالقلق من أن العدد الهائل من الديمقراطيين الساعين للترشيح قد يعرض فرصهم لهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطر.
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أردوغان وترامب يبحثان الأوضاع في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنشاء «المنطقة الآمنة» في شمال شرق سوريا، ويجب أن لا تتأخر. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقررا مواصلة التعاون لحماية المدنيين في منطقة إدلب السورية، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وعند سؤاله عما إذا كان استخدام طائرات «SU-35» الروسية «SU-57» بين البدائل لشراء «F-35» الأمريكية، قال أردوغان: «ولم لا!».
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موسى: ترامب اشتكى للرئيس السيسي من الإعلام الأمريكي

كشف الإعلامى أحمد موسى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب. وقال أحمد موسى، خلال حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»، والتى ظهر فيها موسى وأذاعها من العاصمة اليابانية طوكيو: «الرئيس ترامب خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشتكى من الإعلام الأمريكى، وقال أبرمت صفقة ممتازة مع اليابان بالنسبة للتجارة الرقمية، والصفقة تسعد الجميع ويستفيد منها الجميع وسيكون سعيدا بها».
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ترامب: السيسي مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ووفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر"، فإن الرئيس الأمريكي أكد أن "الرئيس السيسي عنصر مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن ما يقوم به السيسي هام جدا في المنطقة. وأضاف ترامب: "مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة متميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي".
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ترامب يقترح استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا. وذكر الموقع أنه ذلك جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، حيث سأل ترامب أن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة، ووفق مصدر، رفض كشف هويته، أن الحاضرون تركوا الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
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