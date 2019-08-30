ترامب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء

تحرير:وكالات ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في وزارة الدفاع «البنتاجون»، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا. وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال ترامب خلال حفل أقيم في واشنطن: «هذه لحظة تاريخية، يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة». وأضاف الرئيس الأمريكي: «قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا».

وبالنسبة لترامب، يتعلق الأمر بمحاربة أعداء الولايات المتحدة الذين يهاجمون «الأقمار الصناعية الأمريكية التي تُعَدّ مهمة جدا للعمليات في ميادين الحرب».وستشرف هذه القيادة الجديدة على الفضاء والأقمار الصناعية والطائرات ذات مستوى التحليق المرتفع، وستكون موازية على سبيل المثال لسينتكوم المسؤولة عن العمليات