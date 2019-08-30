عامل يمزق جسد زوجته في الشرقية: «مجهزتش الغدا»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص

الطعن بسكين - أرشيفية

أقدم عامل في منتصف العقد الرابع من العمر على طعن زوجته وتمزيق جسدها، عقابًا لها على عدم إعداد وجبة الغداء، بعد عودته من العمل إلى منزله بقرية كفر حافظ، التابعة لمركز أبو حماد، فى محافظة الشرقية، فيما جرى نقل الزوجة بين الحياة والموت إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لمحاولة إسعافها وإنقاذ حياتها، وتم ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، بالحادث.

وأخطر مستشفى الزقازيق الجامعى، الأجهزة الأمنية باستقبال ربة منزل تُدعى «منى. ح»، 30 سنة، مُقمية بقرية كفر حافظ، بدائرة مركز شرطة أبو حماد، مصابة بـ4 طعنات فى أنحاء متفرقة من البطن والصدر، وحالتها الصحية سيئة للغاية.على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج