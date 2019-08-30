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في مثل هذا اليوم.. توفي الأديب نجيب محفوظ

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
في مثل هذا اليوم 30 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الأديب والمفكر المصري نجيب محفوظ، أديب الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. وفي عام 1949: الاتحاد السوفيتي يفجر أول قنبلة نووية له دون إعلان ذلك رسميا. وفي عام 1997: المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والعاصمة الجزائرية.
وفي عام 1946: القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.وفي عام 1916: تركيا تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى.وفي عام 1928: إعلان تشكيل حزب الاستقلال الهندي.وفي عام 1941: شاه إيران رضا بهلوي يتنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي.وفي عام 1944: القوات الروسية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست.وفي
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نجيب-محفوظ

«سينما نجيب محفوظ» في قصر السينما بحضور هؤلاء

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بقصر السينما في حي جاردن سيتي. وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، لاستعراض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل، وكذلك الأفلام التي شارك في كتابة السيناريو والحوار لها. وتستضيف الندوة الكاتب يوسف القعيد، والفنان عزت العلايلي، والسينارست مصطفى محرم، والفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما.
بيت-السنارى

أثر الاحتلال الأمريكي على الأدب العراقي ببيت السناري

يشهد بيت السناري الثقافي بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "ملامح السرد العراقي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين" واللقاء هو إحدى حلقات النقاش في المشروع الذى أطلقه مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "ملامح السرد العربي في القرن الحادي والعشرين"، وقد تم الاتفاق مع عدد من النقاد من بلدان عربية مختلفة على إعداد دراسات تحدد أهم ملامح السرد الروائي والقصصي في ذلك العقد الزمني في بلادهم.
محمد-أبو سعدة-رئيس-جهاز-التنسيق-الحضاري

«التنسيق الحضاري» يمثل مصر بمؤتمر «المدن التاريخية»

مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الدولة المصرية، في المؤتمر الدولي الثاني للحفاظ على المدن التاريخية، والذي يعقد بمدينة "ريزان" بروسيا، وتشارك فيه الدول التي بها مدن مر على تاريخ إنشائها أكثر من 500 عام. وخلال المؤتمر استعرض "أبو سعدة" تاريخ إنشاء مدينة القاهرة التي مر على تشييدها قرابة الـ1050 عاما، عاصرت خلالها حضارات مختلفة، أدت إلى تراكم إرث تراثي ومعماري متميز، ينعكس على شكل المساجد والكنائس حيث تتجاور في دلالة واضحة على تراكم الحضارات.
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نجيب-محفوظ

«سينما نجيب محفوظ» في قصر السينما بحضور هؤلاء

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بقصر السينما في حي جاردن سيتي. وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، لاستعراض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل، وكذلك الأفلام التي شارك في كتابة السيناريو والحوار لها. وتستضيف الندوة الكاتب يوسف القعيد، والفنان عزت العلايلي، والسينارست مصطفى محرم، والفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما.
نجيب-محفوظ

أعمال تعيد إصدارها دار الشروق.. منها لـ«محفوظ ودنقل»

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع خلال الأيام الماضية، طبعات جديدة للعديد من الأعمال المهمة، الفكرية والأدبية والشعرية، بدأت بكتاب «الإسلام بين الشرق والغرب» لرئيس البوسنة والهرسك الراحل "علي عزت بيجوفيتش"، حيث قدمت طبعته الـ15، وكان قد كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور والمفكر الإسلامي عبد الوهاب المسيري. ويتحدث الكتاب عن "الخلق والتطور، الثقافة والحضارة، ظاهرة الفن، الأخلاق، الثقافة والتاريخ، الدراما، الأنبياء، موسى وعيسى ومحمد"، كما يتحدث عن الطبيعة الإسلامية للقانون، والمعتقدات الخرافية، والعديد من القضايا الفكرية والفلسفية والدينية المهمة.
محمود درويش

في مثل هذا اليوم.. توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش

في مثل هذا اليوم 9 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2008: توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش. وفي عام 1940: تم تأسيس الجيش الليبي. وفي عام 1990: السعودية تقرر استقدام قوات الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1991: وزراء خارجية الدول الإسلامية يؤيدون بقاء الحصار على العراق في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا.
توني-موريسون (1)

توني موريسون.. 69 عامًًا من محاربة العنصرية

"حيث يوجد الألم.. تخنقني الكلمات"، هذه واحدة من مقولات الكاتبة الكبيرة توني موريسون، التي حاولت فيها أن تكشف عن معاناة الأمريكيين الأفارقة من العنصرية، لكن من رحم هذا الألم، ولِدت أعمال أدبية ملهمة عبرت عن واقع مُر عاشته، وما زالت، الأقليات حول العالم، فكانت كتابات "موريسون" بمثابة اللسان، الذي ينطق به جميع المضطهدين في أي زمان ومكان.. "موريسون" ولدت عام 1931 في بلدة" لورين" بولاية "أوهايو" الأمريكية، لأب مزارع، هاجر إلى هذا المكان بعدما تعرض لاعتداءات عنصرية أجبرته على ذلك.
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