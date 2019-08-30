في مثل هذا اليوم.. توفي الأديب نجيب محفوظ

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

نجيب محفوظ

في مثل هذا اليوم 30 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الأديب والمفكر المصري نجيب محفوظ، أديب الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. وفي عام 1949: الاتحاد السوفيتي يفجر أول قنبلة نووية له دون إعلان ذلك رسميا. وفي عام 1997: المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والعاصمة الجزائرية.

وفي عام 1946: القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.وفي عام 1916: تركيا تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى.وفي عام 1928: إعلان تشكيل حزب الاستقلال الهندي.وفي عام 1941: شاه إيران رضا بهلوي يتنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي.وفي عام 1944: القوات الروسية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست.وفي