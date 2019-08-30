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وزير خارجية ليبيا: العاصمة طرابلس سجن كبير (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص
الدكتور عبد الهادي الحويج - وزير خارجية ليبيا
الدكتور عبد الهادي الحويج - وزير خارجية ليبيا
قال الدكتور عبد الهادى الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن معركة طرابلس، هى معركة لتحريرها، وليست هجوما أو تحركا عسكريا لحكم الليبيين بالقوة. وأكد الحويج، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد» أن «العاصمة اليوم مختطفة، وعلى مدى 8 سنوات، الميليشيات هى التى ترسم المشهد وتصنع القرار، فالعاصمة تئن لأن هناك فوضى وغياب للدولة». وأوضح الحويج أن معركة طرابلس الهدف منها استعادة الدولة أولا، وإعادة الأمن والنظام، وبعد ذلك نحتكم لإرادة الشعب الليبي والليبيين.
وقال الحويج: «لا يمكن أن نتحدث عن دولة ديمقراطية وانتخابات عامة برلمانية ورئاسية، أو نتحدث عن دولة تحترم القانون والحريات وحقوق الإنسان، فى ظل السجون التى تعج بها العاصمة طرابلس، العاصمة كلها هى أشبه بسجن كبير».وأضاف: «لا أحد يريد الحرب، فالحرب لعنة، لا أحد يريد القتال، لا أحد يريد الموت، لا أحد يريد
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الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
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مقاتلات الجيش الليبي تدك معسكر الكيمياء بتاجوراء

قال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء. بحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

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