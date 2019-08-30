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وزير خارجية ليبيا: العاصمة طرابلس سجن كبير (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص
الدكتور عبد الهادي الحويج - وزير خارجية ليبيا
الدكتور عبد الهادي الحويج - وزير خارجية ليبيا
قال الدكتور عبد الهادى الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن معركة طرابلس، هى معركة لتحريرها، وليست هجوما أو تحركا عسكريا لحكم الليبيين بالقوة. وأكد الحويج، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد» أن «العاصمة اليوم مختطفة، وعلى مدى 8 سنوات، الميليشيات هى التى ترسم المشهد وتصنع القرار، فالعاصمة تئن لأن هناك فوضى وغياب للدولة». وأوضح الحويج أن معركة طرابلس الهدف منها استعادة الدولة أولا، وإعادة الأمن والنظام، وبعد ذلك نحتكم لإرادة الشعب الليبي والليبيين.
وقال الحويج: «لا يمكن أن نتحدث عن دولة ديمقراطية وانتخابات عامة برلمانية ورئاسية، أو نتحدث عن دولة تحترم القانون والحريات وحقوق الإنسان، فى ظل السجون التى تعج بها العاصمة طرابلس، العاصمة كلها هى أشبه بسجن كبير». وأضاف: «لا أحد يريد الحرب، فالحرب لعنة، لا أحد يريد القتال، لا أحد يريد
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الدكتور عبد الهادى الحويج - وزير خارجية ليبيا

الحويج: نحتاج إلى مليون عامل مصري لإعمار ليبيا (فيديو)

قال الدكتور عبد الهادى الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن العمالة المصرية فى ليبيا فى فترة التسعينات والألفينات كانت مليون و200 ألف، أما الآن وفقا لإحصائيات وزارة العمل حوالى 10 آلاف عامل فقط، ولدى الشئون القنصلية حوالى 47 ألف عامل مصرى. وأضاف الحويج، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد» أن عدد العمالة المصرية الموجودة فى ليبيا الآن متواضع جدا قياسا بحجم دولة مثل مصر، وبالتالى فهذه دعوة حقيقية لعودة العمالة المصرية من بلدهم مباشرة إلى بنغازى وإلى المدن الليبية.
البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
سد-النهضة (1)

إثيوبيا: مصر طلبت ملء سد النهضة في هذه المدة

في تطور جديد لقضية سد النهضة الإثيوبي، كشف المهندس سيلشي بكلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، عن أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قدم مؤخرا دراسة باسم مصر بشأن عملية ملء السد. وقال سيلشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، إن الدراسة طلبت ملء الخزان على مدى سبع سنوات، كما أشارت إلى غيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة. وأضاف وزير الري الإثيوبي أن بلاده كتبت خطابًا إلى مصر ردًا على الدراسة.
مدارس-لغات

أزمة كل عام.. مصروفات المدارس الخاصة خارج الرقابة

بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، دائما ما يكون أولياء الأمور والطلاب على موعد مع أزمة «ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة»، لا سيما أنها باتت متكررة في السنوات الأخيرة، فأصبحت تكوي الجُيوب وتنهش المدخرات. الأزمة تفجرت هذا العام بعدما أقدم عدد من المدارس على زيادة مصروفاته بصورة مبالغ فيها، ضاربا عرض الحائط بالزيادة التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، ما دفع أولياء الأمور إلى مناشدة القائمين على العملية التعليمية بضرورة أن يتم فرض رقابة صارمة على هذه المدارس.
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الدكتور عبد الهادى الحويج - وزير خارجية ليبيا

الحويج: نحتاج إلى مليون عامل مصري لإعمار ليبيا (فيديو)

قال الدكتور عبد الهادى الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن العمالة المصرية فى ليبيا فى فترة التسعينات والألفينات كانت مليون و200 ألف، أما الآن وفقا لإحصائيات وزارة العمل حوالى 10 آلاف عامل فقط، ولدى الشئون القنصلية حوالى 47 ألف عامل مصرى. وأضاف الحويج، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد» أن عدد العمالة المصرية الموجودة فى ليبيا الآن متواضع جدا قياسا بحجم دولة مثل مصر، وبالتالى فهذه دعوة حقيقية لعودة العمالة المصرية من بلدهم مباشرة إلى بنغازى وإلى المدن الليبية.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يفرض سيطرته على منطقة جديدة بغربان

تمكن الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرته على منطقة غوط الريح جنوبي مدينة غريان غرب البلاد، وقتل أحد أفراد عصابات المدينة. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان: "قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان والميليشيات تفر أمام ضربات قواتنا الباسلة". وأشار بيان الجيش الليبي إلى أن أحد عناصر الميليشيات ويُدعى فتحي بودي لقي حتفه خلال اشتباكات دارت في المدينة، صباح اليوم، وهو ما يؤكد عزم القيادة المسلحة بقيادة المشير حفتر على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وفقا لـ"العين الإخبارية".
طائرات الجيش الليبي

مقاتلات الجيش الليبي تدك معسكر الكيمياء بتاجوراء

قال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت معسكر الكيمياء بتاجوراء. بحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف منفور أن الضربات استهدفت 3 عربات مسلحة بمنطقة السبيعة وسيارة مصفحة في غريان. وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا، يؤكد سيطرة الجيش على كامل منطقة السبيعة بطرابلس، بعد صده لمحاولة تقدم لمسلحي الميليشيا قبل يومين. وفندت الشعبة من خلال التسجيل الأخبار المتداولة، والتي يروج لها إعلام حكومة طرابلس حول سيطرة الميليشيات على المنطقة.
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