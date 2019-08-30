وزير خارجية ليبيا: العاصمة طرابلس سجن كبير (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص

الدكتور عبد الهادي الحويج - وزير خارجية ليبيا

قال الدكتور عبد الهادى الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن معركة طرابلس، هى معركة لتحريرها، وليست هجوما أو تحركا عسكريا لحكم الليبيين بالقوة. وأكد الحويج، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد» أن «العاصمة اليوم مختطفة، وعلى مدى 8 سنوات، الميليشيات هى التى ترسم المشهد وتصنع القرار، فالعاصمة تئن لأن هناك فوضى وغياب للدولة». وأوضح الحويج أن معركة طرابلس الهدف منها استعادة الدولة أولا، وإعادة الأمن والنظام، وبعد ذلك نحتكم لإرادة الشعب الليبي والليبيين.

وقال الحويج: «لا يمكن أن نتحدث عن دولة ديمقراطية وانتخابات عامة برلمانية ورئاسية، أو نتحدث عن دولة تحترم القانون والحريات وحقوق الإنسان، فى ظل السجون التى تعج بها العاصمة طرابلس، العاصمة كلها هى أشبه بسجن كبير». وأضاف: «لا أحد يريد الحرب، فالحرب لعنة، لا أحد يريد القتال، لا أحد يريد