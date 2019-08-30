ضبط المتهمين بسرقة 900 ألف جنيه وسيارة في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

القبض على متهمين - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 900 ألف جنيه وسيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، من العميد جمال الدغيدى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى مركز شرطة أبو قرقاص، بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالى قدره 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بلنصورة المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي. على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده المقدم محمد عصمت، رئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد الجناة وهم: كل من: «ضاحى. ع. هـ»، 34 سنة، و«عامر.هـ. س»، 34 سنة، مقيمان فى بنى خالد التابعة لمركز ملوى، و«مصطفى. س. ص» 25 سنة، و«سليمان. ص. أ»، 55 سنة، مقيمان فى عزبة سيف النصر بملوى، و«محمود. ر. ص»، 30 سنة، و«أحمد.ع. ع»، 30 سنة، مقيمان بنزلة أسمنت بأبو قرقاص.تم ضبط جميع