جريمة

ضبط المتهمين بسرقة 900 ألف جنيه وسيارة في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص
القبض على متهمين - أرشيفية
القبض على متهمين - أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 900 ألف جنيه وسيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، من العميد جمال الدغيدى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى مركز شرطة أبو قرقاص، بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالى قدره 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بلنصورة المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي. على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده المقدم محمد عصمت، رئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة.
وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد الجناة وهم: كل من: «ضاحى. ع. هـ»، 34 سنة، و«عامر.هـ. س»، 34 سنة، مقيمان فى بنى خالد التابعة لمركز ملوى، و«مصطفى. س. ص» 25 سنة، و«سليمان. ص. أ»، 55 سنة، مقيمان فى عزبة سيف النصر بملوى، و«محمود. ر. ص»، 30 سنة، و«أحمد.ع. ع»، 30 سنة، مقيمان بنزلة أسمنت بأبو قرقاص.تم ضبط جميع
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طعن

عامل يمزق جسد زوجته في الشرقية: «مجهزتش الغدا»

أقدم عامل في منتصف العقد الرابع من العمر على طعن زوجته وتمزيق جسدها، عقابًا لها على عدم إعداد وجبة الغداء، بعد عودته من العمل إلى منزله بقرية كفر حافظ، التابعة لمركز أبو حماد، فى محافظة الشرقية، فيما جرى نقل الزوجة بين الحياة والموت إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لمحاولة إسعافها وإنقاذ حياتها، وتم ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، بالحادث.
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طعنة في القلب.. امرأة تقتل زوجها بعد شهرين زواج بالشرقية

أقدمت ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، على التخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، إذ دبت الخلافات بينهما لتستل سكينًا وتطعنه بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بقرية «الشبانات» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما يوسف، وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
اشارة-مرور (4)

غلق مؤقت لشارع السلام وكوبري الفنجري الجديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق "مؤقت" لشارع السلام بالجبل الأخضر في مدينة نصر، واتخذت كل الإجراءات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك على خلفية أعمال توصيل مرافق عامة لإحدى المشاريع السكنية التى تستلزم قطع عرضي للشارع بداية من الساعة 12.5 صباح غد الجمعة، حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت، ما يترتب عليه غلق كلى للشارع عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد، وبمناسبة تلك الأعمال فقد تقرر القيام ببعض التحويلات المرورية. بالنسبة للقادم من شارع السلام تجاه طريق الأوتوستراد يسلك يساراً شارع السكة الحديد والدوران والعودة تجاه طريق مع السكة الحديد.
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