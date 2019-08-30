الشذوذ السر.. شاب يقتل حارس عقار ويشعل النار في جثته

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص

جثة - أرشيفية

أنهى شاب حياة حارس عقار فى محافظة الإسكندرية، ثم أشعل النار فى جثته لإخفاء معالم الجريمة، بعدما طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسى. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بشأن بلاغ أحد الأهالى بالعثور على جثة حارس منزله محروقة داخل المنزل بمنطقة أبو تلات ، غرب الإسكندرية. على الفور، انتقل عدد من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها.

وأفادت التحريات التى أجراها الضباط بأن المجنى عليه سيئ السلوك وشاذ جنسيا، وأن مرتكب الواقعة شاب يبلغ من العمر 17 سنة، حيث تربطهما علاقة جيرة، وتم الاتفاق فيما بينهما على شراء دراجة هوائية، ودعاه المجنى عليه لمشاهدتها بمقر إقامته، وبالفعل توجه المتهم لمعاينة العجلة وإتمام عملية الشراء، لكنه فوجئ بطلب