جريمة

الشذوذ السر.. شاب يقتل حارس عقار ويشعل النار في جثته

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أنهى شاب حياة حارس عقار فى محافظة الإسكندرية، ثم أشعل النار فى جثته لإخفاء معالم الجريمة، بعدما طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسى. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بشأن بلاغ أحد الأهالى بالعثور على جثة حارس منزله محروقة داخل المنزل بمنطقة أبو تلات ، غرب الإسكندرية. على الفور، انتقل عدد من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها.
وأفادت التحريات التى أجراها الضباط بأن المجنى عليه سيئ السلوك وشاذ جنسيا، وأن مرتكب الواقعة شاب يبلغ من العمر 17 سنة، حيث تربطهما علاقة جيرة، وتم الاتفاق فيما بينهما على شراء دراجة هوائية، ودعاه المجنى عليه لمشاهدتها بمقر إقامته، وبالفعل توجه المتهم لمعاينة العجلة وإتمام عملية الشراء، لكنه فوجئ بطلب
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القبض على متهمين - أرشيفية

ضبط المتهمين بسرقة 900 ألف جنيه وسيارة في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 900 ألف جنيه وسيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، من العميد جمال الدغيدى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى مركز شرطة أبو قرقاص، بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالى قدره 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بلنصورة المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي. على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده المقدم محمد عصمت، رئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة.
طعن

عامل يمزق جسد زوجته في الشرقية: «مجهزتش الغدا»

أقدم عامل في منتصف العقد الرابع من العمر على طعن زوجته وتمزيق جسدها، عقابًا لها على عدم إعداد وجبة الغداء، بعد عودته من العمل إلى منزله بقرية كفر حافظ، التابعة لمركز أبو حماد، فى محافظة الشرقية، فيما جرى نقل الزوجة بين الحياة والموت إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لمحاولة إسعافها وإنقاذ حياتها، وتم ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، بالحادث.
جثة

طعنة في القلب.. امرأة تقتل زوجها بعد شهرين زواج بالشرقية

أقدمت ربة منزل، في بداية العقد الثاني من عمرها، على التخلص من حياة زوجها بعد مرور نحو شهرين فقط من زواجهما، إذ دبت الخلافات بينهما لتستل سكينًا وتطعنه بها طعنةً نافذةً أودت بحياته داخل منزل الزوجية بقرية «الشبانات» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما جرى ضبط المتهمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة-طفل-مقتول-قتل

جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
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القضاء-على-خلية إرهابية-في-الظهير الصحراوي

«شُهدي ومجموعات التسكين».. اعترافات خلية «حسم الإسكندرية»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان الهاربين في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة فض أحراز القضية، «التحرير» تعرض جانبا من اعترافات الخلية الإرهابية والاتهامات الموجهة إليهم من نيابة أمن الدولة العليا.
تأجيل-محاكمة-خاطف-الطائرة-المصرية

«أحداث مجلس الوزراء وخلية حسم» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصدها فى السطور التالية ومن أبرزها، استكمال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة.
جثة

العثور على ربة منزل محروقة داخل منزلها بالشرقية

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل مسكنها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، فيما أفاد بعض الأهالي بأن الخلافات الزوجية هي السر وراء الواقعة، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق برئاسة المستشار سادات أبو النور، وتحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
إخماد حريق - أرشيفية

السيطرة على حريق شب في مسجد بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من السيطرة على حريق محدود شب فى مسجد شرق المدينة، بمنطقة سيدى بشر، نتيجة ماس كهربائى، دون وقوع خسائر بشرية. وسادت حالة من القلق والذعر بين المصلين داخل المسجد، بالإضافة إلى سكان المنطقة والمارة، بعدما اشتعلت النيران فى المسجد أثناء أداء صلاة العشاء. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزة، بشأن اشتعال النيران فى مسجد شرق المدينة أثناء صلاة العشاء.
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