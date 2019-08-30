الحويج: نحتاج إلى مليون عامل مصري لإعمار ليبيا (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص

الدكتور عبد الهادى الحويج - وزير خارجية ليبيا

قال الدكتور عبد الهادى الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن العمالة المصرية فى ليبيا فى فترة التسعينات والألفينات كانت مليون و200 ألف، أما الآن وفقا لإحصائيات وزارة العمل حوالى 10 آلاف عامل فقط، ولدى الشئون القنصلية حوالى 47 ألف عامل مصرى. وأضاف الحويج، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد» أن عدد العمالة المصرية الموجودة فى ليبيا الآن متواضع جدا قياسا بحجم دولة مثل مصر، وبالتالى فهذه دعوة حقيقية لعودة العمالة المصرية من بلدهم مباشرة إلى بنغازى وإلى المدن الليبية.

وأوضح الوزير الليبى أن ليبيا بإمكانها أن تستوعب أكثر من مليونى عامل من مختلف الدول، ومن المفترض أن تكون نصف العمالة مصرية بحكم العلاقة والخبرة والتجربة والثقافة الواحدة، هناك سهولة فى التعامل مع المصرى. وأكد الحويج أنهم يحتاجون إلى عمالة فى كل المجالات، لأن الإرهابيين دمروا كل شىء من مستشفيات وخزانات