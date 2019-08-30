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«الإفتاء» توضح حكم ترك العمل قبل المواعيد الرسمية

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية. جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء المصرية على سؤال جاء فيه: «ما حكم الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». وقالت دار الإفتاء: «لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية، سواء كان بإذن غير رسمي، أو بمأموريات وهمية، لما فيه من ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل».
وأضافت: «لا يجوز الانصراف قبل نهاية وقت العمل إلا لحاجة العمل فقط، أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة، ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة». واستشهدت دار الإفتاء فى ردها بقوله تبارك وتعالى فى الآية 58 من سورة
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