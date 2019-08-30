السيسي: مصر نقطة انطلاق صناعات اليابان إلى إفريقيا وأوروبا

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ ص

جانب من اللقاء

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ماسومى كاكينوكى، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبينى كوربوريشن، والتى تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار فى مستهل اللقاء، إلى أهمية الشراكة المصرية اليابانية، معربًا عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب اليابانى، فى ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محورًا هاما لجميع الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا

بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر. من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية خلال اللقاء، المشروعات التى تعكف الشركة على دراسة تنفيذها فى مصر، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكدًا اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر،