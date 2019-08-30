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السيسي: مصر نقطة انطلاق صناعات اليابان إلى إفريقيا وأوروبا

تحرير:محمد عودة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ماسومى كاكينوكى، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبينى كوربوريشن، والتى تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار فى مستهل اللقاء، إلى أهمية الشراكة المصرية اليابانية، معربًا عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب اليابانى، فى ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محورًا هاما لجميع الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا
بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر. من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية خلال اللقاء، المشروعات التى تعكف الشركة على دراسة تنفيذها فى مصر، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكدًا اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر،
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طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الدكتور عبد الهادى الحويج - وزير خارجية ليبيا

الحويج: نحتاج إلى مليون عامل مصري لإعمار ليبيا (فيديو)

قال الدكتور عبد الهادى الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن العمالة المصرية فى ليبيا فى فترة التسعينات والألفينات كانت مليون و200 ألف، أما الآن وفقا لإحصائيات وزارة العمل حوالى 10 آلاف عامل فقط، ولدى الشئون القنصلية حوالى 47 ألف عامل مصرى. وأضاف الحويج، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد» أن عدد العمالة المصرية الموجودة فى ليبيا الآن متواضع جدا قياسا بحجم دولة مثل مصر، وبالتالى فهذه دعوة حقيقية لعودة العمالة المصرية من بلدهم مباشرة إلى بنغازى وإلى المدن الليبية.
الدكتور عبد الهادى الحويج - وزير خارجية ليبيا

وزير خارجية ليبيا: العاصمة طرابلس سجن كبير (فيديو)

قال الدكتور عبد الهادى الحويج، وزير خارجية ليبيا، إن معركة طرابلس، هى معركة لتحريرها، وليست هجوما أو تحركا عسكريا لحكم الليبيين بالقوة. وأكد الحويج، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكرى، عبر فضائية «صدى البلد» أن «العاصمة اليوم مختطفة، وعلى مدى 8 سنوات، الميليشيات هى التى ترسم المشهد وتصنع القرار، فالعاصمة تئن لأن هناك فوضى وغياب للدولة». وأوضح الحويج أن معركة طرابلس الهدف منها استعادة الدولة أولا، وإعادة الأمن والنظام، وبعد ذلك نحتكم لإرادة الشعب الليبي والليبيين.
البورصه

البورصة تربح 55.1 مليار جنيه خلال أغسطس

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الشهر الجاري، مكاسب بلغت نحو 55.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 715.1 جنيه خلال الشهر السابق بارتفاع بلغت نسبته 7.7%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10.77 في المائة ليسجل مستوى 14835.36 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 6.35 فى المائة ليبلغ مستوى 553.34 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 8.02 في المائة ليبلغ مستوى 1455.08 نقطة.
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لقاء الرئيس السيسي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات، وكذا تشجيع الشركات اليابانية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدما بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي: القطاع الخاص له دور مهم في الخروج من دائرة الفقر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، جلسة «حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص» التى عقدت، الخميس، على هامش القمة السابعة لـ«التيكاد» بمدينة يوكوهاما اليابانية. وفى كلمته التى ألقاها، قال الرئيس السيسى: تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان «الحوار بين القطاعين العام والخاص» لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتى تهدف فى نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث إن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية
مباحثات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني 3

التنمية الإفريقية وتعزيز التعاون.. تفاصيل مباحثات السيسي وآبي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مباحثات قمة موسعة مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وذلك بمدينة يوكوهاما. جاء ذلك بحضور وفدى البلدين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس السيسي، موجها الشكر له على تلبية الدعوة للرئاسة المشتركة للقمة السابعة للتيكاد والمتعلقة بالمشاركة الاستراتيجية بين اليابان والقارة الإفريقية، ومؤكدا ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الياباني.
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان

السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته على لسان موفدتها إلى اليابان، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى مباحثات مع رئيس الوزراء اليابانى شينزوآبى فى مدينة يوكوهاما. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان تناولت القضايا الدولية والعلاقات الثنائية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته التى تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية إفريقيا «تيكاد 7» خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.
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