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السيسي: نستمر في التعاون مع اليابان لتحقيق طموحات إفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
السيسي
السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاتحاد الإفريقي سيستمر في التعاون والتنسيق مع اليابان وكافة الشركاء المنظمين لـ"تيكاد" لضمان تنفيذ مخرجات القمة بما يحقق آمال وطموحات شعوب قارتنا الإفريقية، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية ملقاة على عاتقنا للبناء على ما تحقق من تطور وتقدم في الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، والعمل سويا لتعزيز تلك الشراكة لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارتنا الإفريقية، وملكية دولها لأجندتها التنموية؛ خاصة وأن شعوبنا وأبناءنا داخل وخارج القارة الإفريقية ينظرون إلى قمتنا آملين أن تنجز الكثير.
وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي في ختام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) بمدينة (يوكوهاما) اليابانية، أن إفريقيا هي أكبر ميادين التنمية، داعيا الشباب الإفريقي إلى الدراسة والتدريب في اليابان من خلال المبادرات اليابانية.وأعرب آبي عن خالص شكره
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

111.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء في 2020

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء خلال عام 2019- 2020 تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2019- 2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال عام 2018- 2019 بنسبة نمو 17%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 110 مليارات جنيه خلال العام الجارى مقابل 105.3 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 4.5%.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي: قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع بين إفريقيا واليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد) تعبر عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، التي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة.? وأضاف السيسي في مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية، أن (التيكاد 7) "مثلت منجزا كبيرا لجميع الأطراف لما شهدته من توفير منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص وتركيزها على عدد من الموضوعات ذات الأهمية والأولوية بالنسبة للاتحاد الأفريقي، على رأسها قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن قضايا السلم والأمن".
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض المناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
السيسي في اليابان

السيسي: مصر نقطة انطلاق صناعات اليابان إلى إفريقيا وأوروبا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ماسومى كاكينوكى، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبينى كوربوريشن، والتى تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار فى مستهل اللقاء، إلى أهمية الشراكة المصرية اليابانية، معربًا عن الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب اليابانى، فى ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محورًا هاما لجميع الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا
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الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي: قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع بين إفريقيا واليابان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد) تعبر عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، التي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة.? وأضاف السيسي في مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية، أن (التيكاد 7) "مثلت منجزا كبيرا لجميع الأطراف لما شهدته من توفير منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص وتركيزها على عدد من الموضوعات ذات الأهمية والأولوية بالنسبة للاتحاد الأفريقي، على رأسها قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والصحة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن قضايا السلم والأمن".
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-والرئيس-الأوغندي-يوري-موسيفيني (2)

السيسي: العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا متينة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، كأحد القيادات الحكيمة في إفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية.
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (2)

السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
بسام-راضي-المتحدث-الرسمي-لرئاسة-الجمهورية

غدا السيسي يلتقي وزير التجارة الياباني وزعماء أفارقة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري، غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد الجمعة، مضيفا أن السيسي سيستقبل غدا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات.
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