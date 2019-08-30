السيسي: نستمر في التعاون مع اليابان لتحقيق طموحات إفريقيا

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاتحاد الإفريقي سيستمر في التعاون والتنسيق مع اليابان وكافة الشركاء المنظمين لـ"تيكاد" لضمان تنفيذ مخرجات القمة بما يحقق آمال وطموحات شعوب قارتنا الإفريقية، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية ملقاة على عاتقنا للبناء على ما تحقق من تطور وتقدم في الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، والعمل سويا لتعزيز تلك الشراكة لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارتنا الإفريقية، وملكية دولها لأجندتها التنموية؛ خاصة وأن شعوبنا وأبناءنا داخل وخارج القارة الإفريقية ينظرون إلى قمتنا آملين أن تنجز الكثير.

وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي في ختام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) بمدينة (يوكوهاما) اليابانية، أن إفريقيا هي أكبر ميادين التنمية، داعيا الشباب الإفريقي إلى الدراسة والتدريب في اليابان من خلال المبادرات اليابانية.وأعرب آبي عن خالص شكره



وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي في ختام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) بمدينة (يوكوهاما) اليابانية، أن إفريقيا هي أكبر ميادين التنمية، داعيا الشباب الإفريقي إلى الدراسة والتدريب في اليابان من خلال المبادرات اليابانية.



وأعرب آبي عن خالص شكره وتقدير لكل من ساهم في إنجاح قمة يوكوهاما في نسخة "تيكاد 7"، مشيرا إلى أن "تيكاد 7" شارك فيه ضعف عدد المشاركين في "تيكاد 6"، وذلك قبل ست سنوات.



ودعا الشباب الإفريقي إلى الدراسة في اليابان، من خلال المبادرات اليابانية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2500 إفريقي يتلقون تدريبات ويساهمون في مجالات كثيرة مثل الطب على سبيل المثال.







