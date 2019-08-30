اليوم سحب قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

الدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، نحو إمارة موناكو الفرنسية، وتحديدًا قاعة جريمالدي فورام، التي ستحتضن قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في النسخة رقم 49 من البطولة، والـ11 بمسماها الجديد، ويوجد في القرعة اليوم 48 فريقا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ولا يوجد فريقان من بلد واحد في نفس المجموعة، ويتأهل من كل مجموعة أول فريقين إلى دور الـ32 حيث سينضم إليهم 8 فرق أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا.

وفي ما يلي مستويات قرعة الدوري الأوروبي اليوم: المستوى الأول: إشبيلية، أرسنال، بورتو، روما، مانشستر يونايتد، دينامو كييف، بشكتاش، بازل، سبورتنج لشبونة، سسكا موسكو، فولفسبورج، لاتسيو. المستوى الثاني: آيندهوفن، كراسنودار، سيلتك، كوبنهاجن، سبورتنج براجا، جينت، بروسيا مونشنجلادباخ، يانج بويز،