رياضة

اليوم سحب قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، نحو إمارة موناكو الفرنسية، وتحديدًا قاعة جريمالدي فورام، التي ستحتضن قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في النسخة رقم 49 من البطولة، والـ11 بمسماها الجديد، ويوجد في القرعة اليوم 48 فريقا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ولا يوجد فريقان من بلد واحد في نفس المجموعة، ويتأهل من كل مجموعة أول فريقين إلى دور الـ32 حيث سينضم إليهم 8 فرق أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا.
وفي ما يلي مستويات قرعة الدوري الأوروبي اليوم: المستوى الأول: إشبيلية، أرسنال، بورتو، روما، مانشستر يونايتد، دينامو كييف، بشكتاش، بازل، سبورتنج لشبونة، سسكا موسكو، فولفسبورج، لاتسيو.   المستوى الثاني: آيندهوفن، كراسنودار، سيلتك، كوبنهاجن، سبورتنج براجا، جينت، بروسيا مونشنجلادباخ، يانج بويز،
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حادث مروع.. عمرو زكي ينجو من الموت (صور)

تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية. عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.
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رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
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تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
دافيد-لويز

بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
برشلونة (1)

برشلونة يهزم أرسنال ويتوج ببطولة خوان جامبر

توج فريق برشلونة الإسبانى اليوم الأحد، ببطولة خوان جامبر (الودية) بنسختها الـ54 وذلك بعد الفوز على فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين لهدف، وسجل لصالح البلوجرانا لويس سواريز فى الدقيقة 90 ولاعب الجانرز إينسلي مايتلاند نيلس (هدفا فى مرماه) فى الدقيقة 69، وعلى الجانب الآخر سجل لصالح أبناء إيميري أوباميانج مهاجم أرسنال فى الدقيقة 36 من عمر المباراة. وتعد مشاركة أرسنال فى البطولة لنسختها الحالية هو ثانى مشاركة لفريق إنجليزى فى البطولة منذ بطولة مانشستر سيتى نسخة 2009.
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ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
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