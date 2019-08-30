111.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء في 2020

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء خلال عام 2019- 2020 تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2019- 2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال عام 2018- 2019 بنسبة نمو 17%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 110 مليارات جنيه خلال العام الجارى مقابل 105.3 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 4.5%.

وأوضحت وزارة التخطيط فى بيان اليوم، أن من المستهدف زيادة الناتج القطاعى بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة، من 86.9 مليار جنيه في عام 2018- 2019 إلى 101.8 مليار جنيه في عام 2019- 2020، وذلك بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 17.1%. وتناظرها زيادة في الناتج بالأسعار الثابتة من 62.6 مليار جنيه إلى 65.5