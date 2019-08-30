رياضة

رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
وأضاف النجم البرتغالي: "بعيدًا عن الأمور غير الرياضية، هي مباراة صعبة للغاية، أتلتيكو فريق عظيم، كلنا يعرف ذلك، وُجدت في ريال مدريد لفترة طويلة، ومن ثم أعرفهم جيدًا". وتابع رونالدو: "ما الفرق التي لم تدعم صفوفها هذا العام؟ الكل دعم بقوة من أجل تحقيق الفوز، آمل أن يفوز يوفنتوس باللقب هذا العام، ولكن
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عمرو-زكى-فى-المنتخب (2)

حادث مروع.. عمرو زكي ينجو من الموت (صور)

تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية. عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.
الدوري-الأوروبي

اليوم سحب قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، نحو إمارة موناكو الفرنسية، وتحديدًا قاعة جريمالدي فورام، التي ستحتضن قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في النسخة رقم 49 من البطولة، والـ11 بمسماها الجديد، ويوجد في القرعة اليوم 48 فريقا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ولا يوجد فريقان من بلد واحد في نفس المجموعة، ويتأهل من كل مجموعة أول فريقين إلى دور الـ32 حيث سينضم إليهم 8 فرق أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا.
الأهلى -واطلع برة (12)

تعرف على قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد

حسم النادي الأهلي قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الجديد، حيث سيتم قيد الرباعي سعد سمير، ومحمد محمود، وحسين السيد وأحمد حمدي، ليتم إضافتهم إلى القائمة الستة والعشرين المعلنة في وقت سابق، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل قيد كريم نيدفيد، إلى يناير المقبل، وذلك بسبب احتياجه لمزيد من الوقت للتأهيل والعلاج، من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا، وهو نفس الموقف بالنسبة لمؤمن زكريا الذي سيبدأ رحلة علاجية من ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لما يقارب الثلاثة أشهر.
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يوفنتوس‎

يوفنتوس يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام بارما

يستهل يوفنتوس اليوم السبت حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي، عندما يرحل لمواجهة بارما على ملعب إينيو تارديني في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباريات الجولة الأولى، خاصة أن يوفنتوس توج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي الموسم الماضي، ولم يحقق يوفنتوس الانتصار في آخر 5 مباريات في الدوري بالتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مواجهتين، إلا أن اليوفي يسيطر بصورة كبيرة على مواجهاته أمام بارما، حيث لم يخسر في 9 لقاءات من آخر 10 مواجهات بينهما، ولم يخسر بارما على ملعبه في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، وأنهى بارما الموسم الماضي برصيد 41 نقطة.
رونالدو - ميسي

كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
دوري-ابطال-اوروبا

أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
كريستيانو رونالدو

رونالدو ينتقد جنون أسعار اللاعبين في الميركاتو

أجرت محطة "TV1" البرتغالية، حوارًا مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، حيث تطرقت لرأيه حول الأموال الضخمة التي باتت تدفع في اللاعبين في سوق الانتقالات، وما إذا كان هؤلاء اللاعبون يستحقون تلك الأرقام أم لا، خاصة أن رونالدو كان في عام 2009 اللاعب الأغلي في العالم بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، قبل أن ينتقل الصيف الماضي من الريال إلى اليوفي مقابل 100 مليون يورو، وأجاب رونالدو: "من الصعب إجراء الحسابات في كرة القدم الحديثة، الأندية تراهن بشدة على المواهب، وأصبحت صناعة الكرة مختلفة".
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