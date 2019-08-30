رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

كريستيانو رونالدو

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".

وأضاف النجم البرتغالي: "بعيدًا عن الأمور غير الرياضية، هي مباراة صعبة للغاية، أتلتيكو فريق عظيم، كلنا يعرف ذلك، وُجدت في ريال مدريد لفترة طويلة، ومن ثم أعرفهم جيدًا". وتابع رونالدو: "ما الفرق التي لم تدعم صفوفها هذا العام؟ الكل دعم بقوة من أجل تحقيق الفوز، آمل أن يفوز يوفنتوس باللقب هذا العام، ولكن

وأضاف النجم البرتغالي: "بعيدًا عن الأمور غير الرياضية، هي مباراة صعبة للغاية، أتلتيكو فريق عظيم، كلنا يعرف ذلك، وُجدت في ريال مدريد لفترة طويلة، ومن ثم أعرفهم جيدًا".



وتابع رونالدو: "ما الفرق التي لم تدعم صفوفها هذا العام؟ الكل دعم بقوة من أجل تحقيق الفوز، آمل أن يفوز يوفنتوس باللقب هذا العام، ولكن هذه أصعب مسابقة يمكن الفوز بها".



وواصل: "لا يفوز المرشح الأبرز دائمًا باللقب، ولكن أتمنى أن يكون هذا عامنا".



يذكر أن رونالدو سيعود لمواجهة أتلتيكو مدريد للمرة الثانية منذ مغادرة ريال مدريد، ولكن سيكون هذه المرة تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.