حادث مروع.. عمرو زكي ينجو من الموت (صور)

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

عمرو زكي

تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية. عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.

وبعد تقديمه أداءً جيدا في كأس الأمم الإفريقية 2006، شغل اهتمام العديد من الأندية على رأسها الزمالك والأهلي، والعين الإماراتي، ونانت من فرنسا، ولكنه قرر في وقت لاحق الانضمام للنادي الروسي لوكوموتيف موسكو، مقابل 1.7 مليون يورو، ومع ذلك لم يلعب مباراة واحدة مع لوكوموتيف. وفي عام 2006، انضم عمرو زكي للزمالك،