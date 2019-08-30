رياضة

حادث مروع.. عمرو زكي ينجو من الموت (صور)

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
عمرو زكي
عمرو زكي
تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية. عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.
وبعد تقديمه أداءً جيدا في كأس الأمم الإفريقية 2006، شغل اهتمام العديد من الأندية على رأسها الزمالك والأهلي، والعين الإماراتي، ونانت من فرنسا، ولكنه قرر في وقت لاحق الانضمام للنادي الروسي لوكوموتيف موسكو، مقابل 1.7 مليون يورو، ومع ذلك لم يلعب مباراة واحدة مع لوكوموتيف. وفي عام 2006، انضم عمرو زكي للزمالك،
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بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

الحدود يبحث عن خطف بطاقة نصف نهائي الكأس من بيراميدز

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء بيراميدز أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
ايكاردى

إنتر يرحب برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة بشرط

لم يحسم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعدُ مستقبله مع فريقه الحالي إنتر، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في الدوريات الأوروبية، وذلك في الوقت الذي خرج فيه من حسابات المدرب أنطونيو كونتي، إلى جانب خروجه من حسابات إدارة النيراتزوري التي منحت رقمه 9، للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم هذا الصيف إلى قلعة السان سيرو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب وصول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى النيراتزوري أيضًا، لتنتهي آمال إيكاردي في إمكانية البقاء في صفوف إنتر هذا الموسم.
سانشيز

نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الخميس، عن صدامات مرتقبة بين أندية ولاعبين سابقين في صفوفهم أو لاعبين يسعون إلى التعاقد معهم، وستكون البداية بصدام المجموعة الأولى بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يرغب الريال في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة إن تمت فمن المنتظر أن تشهد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف الفريق الباريسي، ومن المواجهات المرتقبة أيضًا صدام برشلونة مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
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محمد شريف يسجل في فوز إنبي على الزيد الإماراتي

حقق فريق إنبي بقيادة علي ماهر، الفوز على نظيره الزيد الإماراتي، بثنائية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمنافسات النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز، وسجل محمد شريف القادم حديثًًا من فريق الأهلي هدفًا فيما أضاف محمود صلاح القادم من بيراميدز الهدف الثاني، ومن المقرر أن يخوض إنبي مباراة ودية أمام فريق الإنتاج الحربى، الذي يقوده مختار مختار، فى الرابعة والنصف من عصر يوم السبت المقبل، على ملعب السلام.
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كهربا يزين قائمة أفيش لمواجهة ريو أفي

دخل محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم المنتخب الوطني، في قائمة ديسبورتيفو أفيش لأول مرة، لمواجهة ريو أفي، حيث يستعد أفيش لمواجهة ريو أفي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي، علمًا بأن أفيش قد فاز في مباراة أمام ماريتيمو، وخسر الأخرى أمام بوافيشتا. كهربا نجح في الحصول على بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة رفقة فريقه الجديد، لحين فصل الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية التي رفعها نادي الزمالك عليه، وكشف نادي أفيش عن وصول بطاقة كهربا الدولية "المؤقتة" مساء أمس الخميس، قبل أن يدخل في قائمة فريقه لأول مرة صباح اليوم الجمعة.
كهربا‎

إبراهيم سعيد لكهربا: «متزعلش جماهير الزمالك منك»

وجه إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، نصيحة إلى محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم نادي الزمالك، الذي انتقل إلى فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بدون رغبة ناديه، وقال إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أنت عارف إني بحبك.. وقف بقى كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي»، وتابع: «متزعلش الناس منك، جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك على فكرة متخسرهمش.. ربنا يوفقك في إللي جاي».
عمرو -الجناينى

الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
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