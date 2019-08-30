نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

أليكسيس سانشيز

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الخميس، عن صدامات مرتقبة بين أندية ولاعبين سابقين في صفوفهم أو لاعبين يسعون إلى التعاقد معهم، وستكون البداية بصدام المجموعة الأولى بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يرغب الريال في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة إن تمت فمن المنتظر أن تشهد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف الفريق الباريسي، ومن المواجهات المرتقبة أيضًا صدام برشلونة مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.

ويستعد البارسا لمواجهة لاعبه السابق أليكسيس سانشيز في مواجهة الإنتر، كما سيواجه مهاجمه الآخر باكو ألكاسير عند مواجهة بروسيا دورتموند. ومن المواجهات المرتقبة في دور المجموعات أيضًا، صدام يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، في تكرار لملحمة دور الـ16 من الموسم الماضي، كما سيشهد ذلك الصدام مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو

ويستعد البارسا لمواجهة لاعبه السابق أليكسيس سانشيز في مواجهة الإنتر، كما سيواجه مهاجمه الآخر باكو ألكاسير عند مواجهة بروسيا دورتموند.



ومن المواجهات المرتقبة في دور المجموعات أيضًا، صدام يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، في تكرار لملحمة دور الـ16 من الموسم الماضي، كما سيشهد ذلك الصدام مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواطنه الصاعد بقوة جواو فيليكس.



وبعد أن عمل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رفقة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في صفوف إسبانيول عام 2012، سيتواجهان في دوري الأبطال عندما يقود بوكيتينو توتنهام لمواجهة العملاق البافاري بايرن ميونيخ.



ومن المواجهات المكررة من العام الماضي أيضًا، صدام ليفربول ونابولي، إذ تغلب كل فريق على الآخر بهدف نظيف، العام الماضي، على ملعبه.