مساعدات أمريكا العسكرية أزمة جديدة على طاولة ترامب

بات من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صراعًا سياسيًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء الحزبين في الكونجرس بشأن ميزانية المساعدات العسكرية بالخارج

تحرير:محمود نبيل ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

ترامب

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية خطة لحجب مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر كبار المسؤولين بمراجعة حزمة المساعدات. ويأتي قرار ترامب بأمر المراجعة بعد أن خسر البيت الأبيض معركة علنية لخفض الإنفاق على المساعدات الخارجية، وبعد إلغاء خطة خفض 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، قال ترامب إن فريقه سيتطلع إلى إيجاد تخفيضات في بند آخر بميزانية المساعدات الخارجية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "لم يُخف الرئيس أي شيء عند مناقشة أمر يتعلق بالمساعدة الخارجية، حيث يجب إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية في الخارج، كما يجب على الدول الأجنبية الأخرى دفع حصتها العادلة". ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وعلى