مساعدات أمريكا العسكرية أزمة جديدة على طاولة ترامب

بات من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صراعًا سياسيًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء الحزبين في الكونجرس بشأن ميزانية المساعدات العسكرية بالخارج
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدية خطة لحجب مبلغ 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر كبار المسؤولين بمراجعة حزمة المساعدات.
ويأتي قرار ترامب بأمر المراجعة بعد أن خسر البيت الأبيض معركة علنية لخفض الإنفاق على المساعدات الخارجية، وبعد إلغاء خطة خفض 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، قال ترامب إن فريقه سيتطلع إلى إيجاد تخفيضات في بند آخر بميزانية المساعدات الخارجية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "لم يُخف الرئيس أي شيء عند مناقشة أمر يتعلق بالمساعدة الخارجية، حيث يجب إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية في الخارج، كما يجب على الدول الأجنبية الأخرى دفع حصتها العادلة".
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وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "لم يُخف الرئيس أي شيء عند مناقشة أمر يتعلق بالمساعدة الخارجية، حيث يجب إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية في الخارج، كما يجب على الدول الأجنبية الأخرى دفع حصتها العادلة".
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وعلى وجه التحديد، أصدر ترامب تعليماته لوزير الدفاع مارك إسبير ومستشار الأمن القومي جون بولتون للإشراف على العملية، على حد قول مسؤول الإدارة العليا.
ولم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سيتم حظر الأموال بشكل دائم، وفق ما صرح به مسؤول في الإدارة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ومع ذلك، فقد توقفت عملية المراجعة بشكل فعلي صرف الأموال، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر إذا لم يتم استخدامها.
وقال مسؤول في الإدارة وآخر في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، أمس الخميس: "البنتاجون أوصى بالفعل للبيت الأبيض برفع الحظر عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا".
وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، كارلا جليسون: "لا نعلق علنا على مداولات الموازنة الداخلية، ولمزيد من الاستفسارات، أقوم بتوجيه الأمر إلى مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض".
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ومع ذلك، لا يزال تعليق المساعدات قائمًا، حيث إن دعوة البيت الأبيض تتمثل في رفعها بشكل كامل، حسبما قال مسؤول الإدارة، مما زاد من عدم اليقين داخل البيت الأبيض بشأن ما سيحدث للإنفاق بعد الانتهاء من المراجعة رسميًا.
وقال المسؤول الكبير إنه في هذه الأثناء، يتم تفويض الوكالات وتشجيعها على تنفيذ جميع العمليات لتحضير تلك الأموال، لكن عليها الانتظار حتى تلزمها إلى حين الانتهاء من مراجعة السياسة واتخاذ الرئيس قرارًا نهائيًا فيما يتعلق بالمساعدات.
إذا قرر ترامب في النهاية منع حزمة المساعدات، وهو احتمال أشارت إليه مجلة بوليتيكو الأمريكية، فمن المحتمل أن يثير ذلك غضبًا من أعضاء الحزبين في الكونجرس، الذين يعتقدون أن الدعم العسكري الأمريكي ضروري لمواجهة التدخل الروسي في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، عبر النائب الجمهوري آدم كينزنجر، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن معارضته الشديدة لتلك الفكرة في تغريدة على تويتر أمس الخميس: "هذا غير مقبول.. لقد كان فشل أوباما في الوقوف في وجه بوتين في أوكرانيا خطأ، والآن يحدث خطأ مماثل".
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ومن جهته، أصدر السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بيانًا يتهم فيه الإدارة بالالتفاف على الكونجرس و"تقويض أولوية السياسة الرئيسية التي تحظى بدعم واسع النطاق من الحزبين".
وبشكل عام، يمكن أن يكون هذا الملف هو السائد على طاولة الرئيس الأمريكي في الفترة المقبلة، لا سيما إذا ما واجه معارضة من الحزبين في الكونجرس، خاصة أن هذا الملف يبدو شائكًا على مستوى السياسات الخارجية، وبالأخص المساعدات الأمريكية إلى البلدان الأخرى.