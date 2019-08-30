رياضة

إنتر يرحب برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة بشرط

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
لم يحسم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعدُ مستقبله مع فريقه الحالي إنتر، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في الدوريات الأوروبية، وذلك في الوقت الذي خرج فيه من حسابات المدرب أنطونيو كونتي، إلى جانب خروجه من حسابات إدارة النيراتزوري التي منحت رقمه 9، للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم هذا الصيف إلى قلعة السان سيرو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب وصول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى النيراتزوري أيضًا، لتنتهي آمال إيكاردي في إمكانية البقاء في صفوف إنتر هذا الموسم.
وتواصلت إدارة الإنتر أمس عبر بيبي ماروتا مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر. ويرحب الإنتر برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة هذا الموسم، من أجل إقناع المهاجم الأرجنتيني بضرورة الرحيل عن الفريق هذا الصيف، ولكن ذلك الخيار لا
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الحدود يبحث عن خطف بطاقة نصف نهائي الكأس من بيراميدز

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء بيراميدز أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
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نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الخميس، عن صدامات مرتقبة بين أندية ولاعبين سابقين في صفوفهم أو لاعبين يسعون إلى التعاقد معهم، وستكون البداية بصدام المجموعة الأولى بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يرغب الريال في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة إن تمت فمن المنتظر أن تشهد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف الفريق الباريسي، ومن المواجهات المرتقبة أيضًا صدام برشلونة مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
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حادث مروع.. عمرو زكي ينجو من الموت (صور)

تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية. عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.
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قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
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قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
ماوريسيو-ساري-

رغم المرض.. ساري يرغب في قيادة يوفينتوس أمام نابولي

يحاول ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، العودة للملعب مرة أخرى وذلك خلال المباراة القادمة للسيدة العجوز فى الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، والتي يواجه فيها البيانكونيري نظيره نابولي السبت المقبل، على ملعب يوفنتوس فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الكالتشيو. وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ساري يحاول إقناع الأطباء، بحضور المباراة المقبلة، لكن تبقى لهم الكلمة الأخيرة في تحديد موقفه، وسيخضع المدرب الإيطالي لفحوصات طبية جديدة لتقييم وضعه الصحي، بعدما كان يوفنتوس قد أعلن غيابه عن أول مباراتين، لكن ساري يبقى حريصا على التواجد.
ايكاردى

نابولي يمنح إيكاردي الفرصة الأخيرة لتحديد مصيره

وضع نادي نابولي الإيطالي موعدًا للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لتحديد موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق، ويوجد نابولي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بقوة، بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد قبل بداية الموسم الجديد، ويضع الفريق إيكاردي على رأس أولوياته، خاصة أن إدارة إنتر أخبرت إيكاردي بالفعل بخروجه من حسابات الفريق الموسم المقبل، ويستعد نابولي للتقدم بعرض يتراوح ما بين 50 و60 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم ميليك لضم إيكاردي، وهو عرض يصعب على الإنتر رفضه.
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