إنتر يرحب برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة بشرط

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

ماورو إيكاردي

لم يحسم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعدُ مستقبله مع فريقه الحالي إنتر، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في الدوريات الأوروبية، وذلك في الوقت الذي خرج فيه من حسابات المدرب أنطونيو كونتي، إلى جانب خروجه من حسابات إدارة النيراتزوري التي منحت رقمه 9، للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم هذا الصيف إلى قلعة السان سيرو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب وصول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى النيراتزوري أيضًا، لتنتهي آمال إيكاردي في إمكانية البقاء في صفوف إنتر هذا الموسم.

وتواصلت إدارة الإنتر أمس عبر بيبي ماروتا مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر. ويرحب الإنتر برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة هذا الموسم، من أجل إقناع المهاجم الأرجنتيني بضرورة الرحيل عن الفريق هذا الصيف، ولكن ذلك الخيار لا

وتواصلت إدارة الإنتر أمس عبر بيبي ماروتا مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر.



ويرحب الإنتر برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة هذا الموسم، من أجل إقناع المهاجم الأرجنتيني بضرورة الرحيل عن الفريق هذا الصيف، ولكن ذلك الخيار لا يشمل الرحيل إلى يوفنتوس.



ولا يرغب إنتر في المساهمة في تدعيم أحد المنافسين المباشرين له على لقب الدوري الإيطالي وبالتحديد يوفنتوس، ولن يسمح برحيل إيكاردي لليوفي إلا في حال قرر الأخير شراءه بصورة نهائية.



ومن الخيارات المتاحة لرحيل إيكاردي، الانتقال لأي من موناكو الفرنسي أو نابولي الإيطالي، حيث يرحب الفريقان بدفع 65 مليون يورو للتعاقد معه، وهو العرض الذي يستعد الإنتر للموافقة عليه.