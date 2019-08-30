جريمة

القبض على عنصر إجرامي و4 مشتبه بهم في الطالبية

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.  وفي مجال البحث الجنائي تمكن العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، من ضبط 3 قطع سلاح أبيض وقضية اتجار في المواد المخدرة، والتحفظ على 4 حالات اشتباه،
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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الشرطة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر في العمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
جثة-فى-شقة

الشذوذ السر.. شاب يقتل حارس عقار ويشعل النار في جثته

أنهى شاب حياة حارس عقار فى محافظة الإسكندرية، ثم أشعل النار فى جثته لإخفاء معالم الجريمة، بعدما طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسى. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بشأن بلاغ أحد الأهالى بالعثور على جثة حارس منزله محروقة داخل المنزل بمنطقة أبو تلات ، غرب الإسكندرية. على الفور، انتقل عدد من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها.
القبض على متهمين - أرشيفية

ضبط المتهمين بسرقة 900 ألف جنيه وسيارة في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 900 ألف جنيه وسيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، من العميد جمال الدغيدى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى مركز شرطة أبو قرقاص، بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالى قدره 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بلنصورة المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي. على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده المقدم محمد عصمت، رئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة.
طعن

عامل يمزق جسد زوجته في الشرقية: «مجهزتش الغدا»

أقدم عامل في منتصف العقد الرابع من العمر على طعن زوجته وتمزيق جسدها، عقابًا لها على عدم إعداد وجبة الغداء، بعد عودته من العمل إلى منزله بقرية كفر حافظ، التابعة لمركز أبو حماد، فى محافظة الشرقية، فيما جرى نقل الزوجة بين الحياة والموت إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لمحاولة إسعافها وإنقاذ حياتها، وتم ضبط الزوج المتهم، والتحفظ عليه. تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، بالحادث.
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حملة-أمنية-في-العبور (2)

حملة مكبرة لفحص قاطني الشقق المفروشة في الطالبية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
بالوعة -صرف‎

مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بالطالبية

لقي طفل مصرعه، نتيجة سقوطه في بالوعة صرف صحي، مساء الأحد، في منطقة الطالبية. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط طفل، 4 سنوات، في بالوعة صرف صحي أمام نادٍ رياضي في الطالبية، وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء سير الطفل سقط في البالوعة.
طعنات-سكين-جريمة

صدمة في الحوامدية.. أب يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

بعد أيام قليلة من ذبح شاب لشقيقته وعشيقها بالبحيرة بأمر من والدها، أقدم عامل في العقد السادس من عمره على ذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما ساوره الشك في ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، فقام باستدراجهما إلى منطقة زراعية وقتلهما وألقى بجثتيهما في ترعة الحوامدية، قبل أن يتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه، وسط ذهول رجال المباحث الذين انتقلوا للمكان وأمكن العثور على الجثتين، وتم التحفظ على الأب وتحرير محضر بالواقعة التي انتشر صداها بين الأهالي محدثةً الرعب والصدمة في نفوسهم، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.
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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الصف لـ 7 وفيات

استمع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال المصابين بحادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، والذى ارتفع عدد المتوفين فيه إلى 7 أشخاص، فيما أصيب8 آخرون، بإصابات مختلفة، لكشف ملابسات وقوع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتجية اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث التصادم المروع قبل أن يرتفع العدد لـ 7 متوفين عقب وفاة ضحيتين جديدتين متأثرين بإصابتهما.
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