الشرطة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر في العمرانية
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
حملة لإزالة التعديات
وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
وتمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط قطعة سلاح ناري و3 قطع سلاح أبيض، وقضيتي اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا (جناية- مستأنف- جزئي)، والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار ومسجلي خطر.
وأسفرت جهود المقدم محمد غراب
وتمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط قطعة سلاح ناري و3 قطع سلاح أبيض، وقضيتي اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا (جناية- مستأنف- جزئي)، والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار ومسجلي خطر.
وأسفرت جهود المقدم محمد غراب وكيل الفرقة، والمقدم أحمد الدسوقي ضابط بإدارة المرافق، عن رفع 450 حالة إشغال، وحجز 3 دراجات نارية "توك توك" مخالفة.
تأتي الحملات التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة؛ تنفيذا لتوجيهات الوزير ووفق الإستراتيجية الموضوعة التي ترتكز على تحقيق الوجود الشرطي الفعال وإزالة كل صور التعديات بالشارع الجيزاوي.