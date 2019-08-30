الشرطة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر في العمرانية

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

حملة لإزالة التعديات

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.

وتمكنت الحملة بقيادة العقيد محمد أمين، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط قطعة سلاح ناري و3 قطع سلاح أبيض، وقضيتي اتجار في المواد المخدرة، وتنفيذ 83 حكما قضائيا متنوعا (جناية- مستأنف- جزئي)، والقبض على متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار ومسجلي خطر. وأسفرت جهود المقدم محمد غراب