الحدود يبحث عن خطف بطاقة نصف نهائي الكأس من بيراميدز

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

بيراميدز

يحتضن استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء بيراميدز أمام حرس الحدود، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

بيراميدز يدخل المباراة بمعنويات منتشية بعدما تأهل لدور الـ32 في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وضرب موعدًا مع بلوزداد الجزائرى بعد الفوز على النجمة الكونغولي، فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5/1. ويواجه بيراميدز أزمة عنيفة، إذ طالت لعنة الإصابات العديد من اللاعبين، على رأسهم الحارس أحمد الشناوي،

بيراميدز يدخل المباراة بمعنويات منتشية بعدما تأهل لدور الـ32 في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وضرب موعدًا مع بلوزداد الجزائرى بعد الفوز على النجمة الكونغولي، فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5/1.



ويواجه بيراميدز أزمة عنيفة، إذ طالت لعنة الإصابات العديد من اللاعبين، على رأسهم الحارس أحمد الشناوي، وعبد الله بكري، وعبد الله السعيد، ومحمد فاروق، وأحمد علي، ومحمد فتحي، ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز اللاعبين وإن كانت فرص لحاقهم صعبة بالمباراة عدا الشناوي، وأحمد علي.



وعمّت حالة من الاستياء، بيراميدز؛ بسبب ضغط مباريات الكأس، وعدم مراعاة مشاركة الفريق في بطولة كأس الكونفيدرالية، إذ لعب بيراميدز، الأحد الماضي، وفي حال تأهله لنصف نهائي كأس مصر، سيلعب وفقا للجدول المعلن، يوم الأحد، مع بتروجيت، أي بعد 48 ساعة من مواجهة الحرس.

