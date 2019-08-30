ختام التدريب المصري الروسي البيلاروسي «حماة الصداقة 4»

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

القوات المسلحة

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى البيلاروسي "حماة الصداقة-4" الذى نفذته عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية والذى استمر لعدة أيام بدولة روسيا الاتحادية وشارك فى تنفيذ التدريب أكثر من ألف مقاتل والعديد من المعدات المتوسطة والثقيلة من البلدان المشاركة. تضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع درجات الإستعداد القتالى وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة، كما شملت مراحل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وكذا إجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات.

وقامت القوات المشاركة بالتدريب بتنفيذ بيان عملى تضمن عملية إقتحام أحد المطارات المسيطر عليها من قبل مجموعات مسلحة ، حيث قامت الطائرات بتنفيذ الإسقاط الجوى وإسقاط عدد من مركبات القتال للتحرك وتنفيذ عملية الإقتحام وقامت القوات المشاركة بحصار المطار ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات المسلحة