جريمة

مرور الجيزة تواصل حملاتها الانضباطية بمختلف القطاعات

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
حملة مرورية
حملة مرورية
تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1930 مخالفة انتظار خاطئ، و630 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1370 مخالفة نموذج 125، وشن 30 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 40 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 20 حملة على سيارات السرفيس، والتصالح الفوري في 100 مخالفة، كما تم حجز 4 سيارات و5 دراجات نارية مخالفة و4 مركبات "توك توك". تأتي
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حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الشرطة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر في العمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
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القبض على عنصر إجرامي و4 مشتبه بهم في الطالبية

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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الشذوذ السر.. شاب يقتل حارس عقار ويشعل النار في جثته

أنهى شاب حياة حارس عقار فى محافظة الإسكندرية، ثم أشعل النار فى جثته لإخفاء معالم الجريمة، بعدما طلب منه ممارسة الشذوذ الجنسى. تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بشأن بلاغ أحد الأهالى بالعثور على جثة حارس منزله محروقة داخل المنزل بمنطقة أبو تلات ، غرب الإسكندرية. على الفور، انتقل عدد من ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها.
القبض على متهمين - أرشيفية

ضبط المتهمين بسرقة 900 ألف جنيه وسيارة في المنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 900 ألف جنيه وسيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص. البداية كانت بإخطار تلقاه اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، من العميد جمال الدغيدى، رئيس مباحث المديرية، بشأن بلاغ ورد إلى مركز شرطة أبو قرقاص، بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالى قدره 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بلنصورة المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي. على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده المقدم محمد عصمت، رئيس مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة.
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مرور الجيزة تضبط 4464 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و4464 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1935 مخالفة انتظار خاطئ، و634 مخالفة متنوعة.
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رحلة الشرطة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بدوائر الأقسام المختصة، رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين.
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«رادارات الجيزة» تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و484 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1731 مخالفة انتظار خاطئ، و737 مخالفة متنوعة.
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حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
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