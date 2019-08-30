مرور الجيزة تواصل حملاتها الانضباطية بمختلف القطاعات

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

حملة مرورية

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1930 مخالفة انتظار خاطئ، و630 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1370 مخالفة نموذج 125، وشن 30 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 40 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 20 حملة على سيارات السرفيس، والتصالح الفوري في 100 مخالفة، كما تم حجز 4 سيارات و5 دراجات نارية مخالفة و4 مركبات "توك توك". تأتي