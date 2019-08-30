رياضة

الزمالك يتحدى نيورك سيتي في مونديال اليد

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص
فريق كرة اليد بنادي الزمالك
فريق كرة اليد بنادي الزمالك
يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، نظيره نيورك سيتي الأمريكي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 3:30، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجد مع الزمالك، الذي يشارك في البطولة ممثلا عن إفريقيا، أندية "برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية".
وخسر الزمالك أمام كييل بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، لينافس على المراكز من الخامس إلى العاشر، بجدول ترتيب البطولة إلى طريقين. ويضم الأول الزمالك ونيورك سيتي الأمريكي، والدحيل القطري، بينما الثاني سيشمل مضر السعودي، وجامعة سيدني، وتوباتي البرازيلي، وسيلعب كل فريق مباراتين فقط، وعلى
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إدين هازارد

هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.
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تركي آل الشيخ لمحمد جمال العاصي: «جواك قيعي صغير»

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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احترامًا لمشاعر إنريكي.. إلغاء مؤتمر مورينو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب، روبيرتو مورينو، بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي، الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب، وأعلن لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط، مساء أمس الخميس، بعد معاناة مع سرطان العظام استمرت لـ5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.
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فريق thw kiel كرة اليد

الزمالك يسقط أمام كييل الألماني في مونديال اليد

خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
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مونديال اليد.. الزمالك يتأخر أمام كييل بالشوط الأول

تأخر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتجية (18-12) في الشوط الأول، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
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الأحمر يزين قائمة يد الزمالك في مونديال الأندية

استقر الجهاز الفني لفريق كرة اليد بالزمالك بقيادة باسم السبكي، على قائمة اللاعبين التي ستسافر إلى السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، علمًا بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة ممثلاً عن إفريقيا، بعدما توج بلقب السوبر الإفريقي النسخة الماضية، على حساب الأهلي. ومن المقرر أن تتجه بعثة الزمالك إلى السعودية يوم 27 أغسطس الجاري، لخوض منافسات البطولة، حيث إن الفريق سيفتتح مشواره من الدور ربع النهائي للبطولة ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، بمواجهة الفريق الفائز من مباراة جامعة سيدني الأسترالي وكيل الألماني.
تركي آل شيخ

في ميلاده الـ38.. ما عاصره «تركي» لم يرَه شاب بعمره

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، عن عيد ميلاده الـ38، الذي يحل اليوم الأحد، إذ إنه من مواليد 4 أغسطس 1981، ونشر «أبو ناصر» الرئيس الحالي لنادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة له يعلق بها على احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، قائلا: «37 سنة مرت، بدأت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن».
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