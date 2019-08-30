الزمالك يتحدى نيورك سيتي في مونديال اليد

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

فريق كرة اليد بنادي الزمالك

يواجه فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، نظيره نيورك سيتي الأمريكي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 3:30، على صالة الهيئة العامة للرياضة، ضمن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ13، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتوجد مع الزمالك، الذي يشارك في البطولة ممثلا عن إفريقيا، أندية "برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية".

وخسر الزمالك أمام كييل بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، لينافس على المراكز من الخامس إلى العاشر، بجدول ترتيب البطولة إلى طريقين. ويضم الأول الزمالك ونيورك سيتي الأمريكي، والدحيل القطري، بينما الثاني سيشمل مضر السعودي، وجامعة سيدني، وتوباتي البرازيلي، وسيلعب كل فريق مباراتين فقط، وعلى

وخسر الزمالك أمام كييل بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي، لينافس على المراكز من الخامس إلى العاشر، بجدول ترتيب البطولة إلى طريقين.



ويضم الأول الزمالك ونيورك سيتي الأمريكي، والدحيل القطري، بينما الثاني سيشمل مضر السعودي، وجامعة سيدني، وتوباتي البرازيلي، وسيلعب كل فريق مباراتين فقط، وعلى أثر النتائج والأهداف سيتم تحديد المراكز الـ6 الأخيرة بالبطولة.



وتضم قائمة الزمالك 19 لاعبًا، وهم "أحمد الأحمر، محمد رمضان (هتلر)، محمد علي، محمود خليل (فلفل)، هشام السبكي، كريم أيمن، أحمد مؤمن (دودو)، يحيى الدرع، علي هشام، مصطفى خليل، أكرم يسرى، محمد عبد الرحمن (بودي)، حازم ممدوح، أحمد حسام، محمد علاء (لوكا)، مصطفى دونجل، وسام نوار، هشام شديد"، بالإضافة إلى الوافد الجديد حسن وليد قداح، هداف منتخب مصر للناشئين في مونديال مقدونيا تحت 19 سنة.

