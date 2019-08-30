بوجبا يشعر بالندم لعدم الرحيل إلى ريال مدريد

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

بول بوجبا

يبدو أن النجم الفرنسي بول بوجبا يشعر بالندم الشديد لعدم انتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري، واستمراره في صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية يوم 2 سبتمبر المقبل، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يشعر بوجبا بالندم والحزن الشديد لعدم ضغطه بقوة أكبر على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارهم على الموافقة على الرحيل إلى ريال مدريد، من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عن رغبته في خوض تحدٍّ جديد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من ذلك، لم يفقد زيدان الأمل في إمكانية التعاقد مع بوجبا هذا الصيف، إذ يرى أن إدارة الفريق الملكي ستعوض إخفاقها في عدم رحيل كل من خاميس رودريجز وجاريث بيل، بالحصول على توقيع بوجبا. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة مانشستر يونايند عن أنها لن تقبل رحيل بوجبا

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من ذلك، لم يفقد زيدان الأمل في إمكانية التعاقد مع بوجبا هذا الصيف، إذ يرى أن إدارة الفريق الملكي ستعوض إخفاقها في عدم رحيل كل من خاميس رودريجز وجاريث بيل، بالحصول على توقيع بوجبا.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة مانشستر يونايند عن أنها لن تقبل رحيل بوجبا بأقل من 180 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي يصعب على الريال دفعه في الميركاتو الحالي.



يذكر أن بوجبا شارك في المباريات الثلاث الأولى لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ حقق الشياطين الحمر الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة، وتعادل مع وولفر هامبتون 1-1 في مباراة شهدت إهدار بوجبا ركلة جزاء وتعرضه بعدها لتهديدات بالقتل، ومن ثم خسر في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 على ملعب الأولد ترافورد.