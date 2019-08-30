رياضة

بوجبا يشعر بالندم لعدم الرحيل إلى ريال مدريد

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
بول بوجبا
بول بوجبا
يبدو أن النجم الفرنسي بول بوجبا يشعر بالندم الشديد لعدم انتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري، واستمراره في صفوف مانشستر يونايتد، وذلك قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية يوم 2 سبتمبر المقبل، وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يشعر بوجبا بالندم والحزن الشديد لعدم ضغطه بقوة أكبر على إدارة مانشستر يونايتد لإجبارهم على الموافقة على الرحيل إلى ريال مدريد، من أجل اللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عن رغبته في خوض تحدٍّ جديد.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من ذلك، لم يفقد زيدان الأمل في إمكانية التعاقد مع بوجبا هذا الصيف، إذ يرى أن إدارة الفريق الملكي ستعوض إخفاقها في عدم رحيل كل من خاميس رودريجز وجاريث بيل، بالحصول على توقيع بوجبا. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة مانشستر يونايند عن أنها لن تقبل رحيل بوجبا
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هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.
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مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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كريستال يستهدف أول انتصار على اليونايتد في الدوري

يستقبل مانشستر يونايتد الرابع برصيد 4 نقاط، نظيره كريستال بالاس الـ15 برصيد نقطة واحدة، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ولم يخسر اليونايتد أمام بالاس في آخر 22 مباراة في الدوري، ولم يحقق بالاس أي انتصار على اليونايتد في تاريخ البريميرليج، وهو أكثر فريق واجهه دون أن يحقق أمامه أي انتصار، ويعود آخر انتصار لكريستال بالاس على مانشستر في الأولد ترافورد إلى عام 1989، وبدوره لم يحقق مانشستر سوى 3 انتصارات في آخر 14 في جميع المسابقات.
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بعد تهديدات القتل..جماهير مانشستر تخطط لمصالحة بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جماهير مانشستر يونايتد تخطط لمصالحة النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال مباراة فريقهم أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرض بول بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثاني في البطولة.
بول بوجبا

تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا في اليونايتد

كرر المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، تأكيده بقاء متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من إشارة بوجبا إلى وجود علامات استفهام تحوم حول مستقبله مع الفريق، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "دائمًا ما يضع الجميع علامات استفهام حول بوجبا، بدوري لا أشعر بأي قلق إزاء هذا الأمر، بالنسبة لي سيستمر مع الفريق، لا أرى بأن ما أقوله الآن أمر غريب أو مستبعد، أستمتع باللعب، وبالوجود مع زملائي في الفريق، أستمتع بما أقوم به وأحب عملي وأستمتع بالمباريات، لا أشعر بأي قلق".
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