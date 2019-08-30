رياضة

مفاجآت منتظرة في قائمة يوفنتوس بدوري الأبطال

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
يوفنتوس
يوفنتوس
بعد رحيل لوكا بيليجريني على سبيل الإعارة من صفوف يوفنتوس إلى كالياري، يجد يوفنتوس مشكلة كبيرة في إعلان قائمته التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يتوجب أن يوجد في القائمة 22 لاعبًا، في الوقت الذي يمتلك فيه اليوفي 27 لاعبًا في قائمته الحالية، ويبدو أن السيدة العجوز قد توصل إلى حل نهائي بشأن هوية اللاعبين الذين سيوجدون في قائمة المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، في ظل سعي البيانكونيري للتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996، وذلك بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
ومن المنتظر استبعاد كل من ماتيا بيرين وماركو بياكا من القائمة، على أن يتم تحديد الأسماء الثلاثة المتبقية لاحقا. ويجد ديميرال في خط الدفاع منافسة كبيرة مع روجاني، ومن المتوقع أن يتم استبعاد متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي أيضًا لتوفير مكان لكل من رودريجو بينتانكور وإيمري تشان، إضافة إلى أرون رامسي،
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إدين هازارد

هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.
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تركي آل الشيخ لمحمد جمال العاصي: «جواك قيعي صغير»

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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احترامًا لمشاعر إنريكي.. إلغاء مؤتمر مورينو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب، روبيرتو مورينو، بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي، الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب، وأعلن لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط، مساء أمس الخميس، بعد معاناة مع سرطان العظام استمرت لـ5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.
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كريستيانو-رونالدو (8)

رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
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قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

قرعة نارية منتظرة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. وتجنّب القرعة أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم.
رونالدو

كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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