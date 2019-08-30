مفاجآت منتظرة في قائمة يوفنتوس بدوري الأبطال

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

يوفنتوس

بعد رحيل لوكا بيليجريني على سبيل الإعارة من صفوف يوفنتوس إلى كالياري، يجد يوفنتوس مشكلة كبيرة في إعلان قائمته التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يتوجب أن يوجد في القائمة 22 لاعبًا، في الوقت الذي يمتلك فيه اليوفي 27 لاعبًا في قائمته الحالية، ويبدو أن السيدة العجوز قد توصل إلى حل نهائي بشأن هوية اللاعبين الذين سيوجدون في قائمة المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، في ظل سعي البيانكونيري للتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996، وذلك بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ومن المنتظر استبعاد كل من ماتيا بيرين وماركو بياكا من القائمة، على أن يتم تحديد الأسماء الثلاثة المتبقية لاحقا. ويجد ديميرال في خط الدفاع منافسة كبيرة مع روجاني، ومن المتوقع أن يتم استبعاد متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي أيضًا لتوفير مكان لكل من رودريجو بينتانكور وإيمري تشان، إضافة إلى أرون رامسي،

ومن المنتظر استبعاد كل من ماتيا بيرين وماركو بياكا من القائمة، على أن يتم تحديد الأسماء الثلاثة المتبقية لاحقا.



ويجد ديميرال في خط الدفاع منافسة كبيرة مع روجاني، ومن المتوقع أن يتم استبعاد متوسط الميدان الفرنسي بليز ماتويدي أيضًا لتوفير مكان لكل من رودريجو بينتانكور وإيمري تشان، إضافة إلى أرون رامسي، بينما من المتوقع استبعاد ماريو ماندزوكيتش في خط الهجوم.



يذكر أن يوفنتوس وقع في المجموعة الرابعة في القرعة التي أقيمت مساء أمس الخميس في إمارة موناكو الفرنسية.



ويوجد إلى جانب يوفنتوس في مجموعته كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، إضافة إلى لوكوموتيف موسكو الروسي.