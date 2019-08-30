قائمة إسبانيا تشهد استبعاد كازورلا وعودة ألكانتارا

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

منتخب إسبانيا

أعلن روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي رومانيا وجزر الفارو، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ويستأنف منتخب إسبانيا، في أوائل سبتمبر المقبل، مباريات تصفيات يورو 2020، بزيارة رومانيا، وبعدها بـ3 أيام سيستضيف جزر فارو. وحضر روبرت مورينو المباراة الافتتاحية لليجا بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة حامل اللقب، على ملعب سان ماميس، إضافة إلى مباريات أخرى وهي فالنسيا مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد ضد خيتافي، كما حضر المعد البدني للمنتخب الإسباني رافائيل بول، مباراة إسبانيول وإشبيلية.

وتجاهل المدير الفني للمنتخب الإسباني، الثنائي إياجو أسباس وسانتي كازورلا في مفاجأة كبيرة، بينما عاد تياجو ألكانتارا وباكو ألكاسير للماتادور من جديد. وجاءت قائمة الماتادور كالتالي: حراسة المرمى: كيبا، دي خيا، باو لوبيز. خط الدفاع: كارفاخال، راموس، ألبا، ماريو هيرموسو، جايا، أوناي نونيز، دييجو يورنتي. خط