رياضة

قائمة إسبانيا تشهد استبعاد كازورلا وعودة ألكانتارا

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
أعلن روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي رومانيا وجزر الفارو، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ويستأنف منتخب إسبانيا، في أوائل سبتمبر المقبل، مباريات تصفيات يورو 2020، بزيارة رومانيا، وبعدها بـ3 أيام سيستضيف جزر فارو. وحضر روبرت مورينو المباراة الافتتاحية لليجا بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة حامل اللقب، على ملعب سان ماميس، إضافة إلى مباريات أخرى وهي فالنسيا مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد ضد خيتافي، كما حضر المعد البدني للمنتخب الإسباني رافائيل بول، مباراة إسبانيول وإشبيلية.
وتجاهل المدير الفني للمنتخب الإسباني، الثنائي إياجو أسباس وسانتي كازورلا في مفاجأة كبيرة، بينما عاد تياجو ألكانتارا وباكو ألكاسير للماتادور من جديد. وجاءت قائمة الماتادور كالتالي: حراسة المرمى: كيبا، دي خيا، باو لوبيز. خط الدفاع: كارفاخال، راموس، ألبا، ماريو هيرموسو، جايا، أوناي نونيز، دييجو يورنتي. خط
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إدين هازارد

هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ لمحمد جمال العاصي: «جواك قيعي صغير»

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
إنريكي- وأبنته‎

احترامًا لمشاعر إنريكي.. إلغاء مؤتمر مورينو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب، روبيرتو مورينو، بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي، الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب، وأعلن لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط، مساء أمس الخميس، بعد معاناة مع سرطان العظام استمرت لـ5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.
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إنريكي- وأبنته‎

لويس إنريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وفاة ابنته صاحبة الـ9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ونشر إنريكي عبر حسابه الشخصي تويتر تغريدة ليكشف عن وفاة ابنته، قائلا: «توفيت ابنتنا تشانا مساء اليوم عن عمر 9 سنوات، بعد صراع لمدة 5 أشهر عصيبة مع مرض سرطان العظام». وكان إنريكى ترك معسكر المنتخب الإسبانى منذ فترة قبل مواجهات فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وقال الاتحاد حينها إن ذلك لأسباب عائلية، قبل أن يقرر ترك مهمة تدريب الماتادور بشكل نهائى، لكنه لم يكشف حينها عن المشكلات العائلية التى تواجهه.
نيمار

الغموض يزداد حول مصيره.. نيمار يدخل عالم التمثيل

يبدو أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على موعد مع تجربة جديدة في عالم الفن، حيث يقترب من الانضمام إلى أسرة عمل مسلسل الجريمة الإسباني "La Casa de Papel"، حيث من المقرر أن يقوم بدور شخصية راهب برازيلي خلال حلقتين في حلقات الموسم الثالث من المسلسل الذي سيتم عرضه على شبكة "نتفليكس". المسلسل الإسباني "La Casa de Papel" حطم الرقم القياسي في عدد المشاهدات حول العالم في أسبوع، حيث حقق أكثر من 34 مليون مشاهدة، وقام نيمار بتصوير المشاهد الخاصة به بداية العام الجاري.
عثمان ديمبيلي

برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة في العضلة الخلفية، سيتغيب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسباني -على عهدة الفريق الطبي للنادي- أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على أثرها بشكل مبدئي لمدة خمسة أسابيع، ولينضم ديمبيلي لزميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو، ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين، ومن المتوقع -كذلك- أن تزداد مدة غيابه.
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
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