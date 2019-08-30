رياضة

احترامًا لمشاعر إنريكي.. إلغاء مؤتمر مورينو

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
إنريكي وابنته
إنريكي وابنته
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب، روبيرتو مورينو، بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي، الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب، وأعلن لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط، مساء أمس الخميس، بعد معاناة مع سرطان العظام استمرت لـ5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.
وعلى خلفية ذلك، اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا من أجل احترام مشاعر لويس إنريكي ومواساته في صدمة كتلك بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخب الحالي روبيرتو مورينو. وكان من المفترض أن يخرج المدير الفني لمنتخب إسبانيا ظهر اليوم الجمعة من أجل الحديث عن فترة التوقف الدولي المقبلة والمباريات
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إدين هازارد

هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ لمحمد جمال العاصي: «جواك قيعي صغير»

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
منتخب-إسبانيا

قائمة إسبانيا تشهد استبعاد كازورلا وعودة ألكانتارا

أعلن روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي رومانيا وجزر الفارو، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ويستأنف منتخب إسبانيا، في أوائل سبتمبر المقبل، مباريات تصفيات يورو 2020، بزيارة رومانيا، وبعدها بـ3 أيام سيستضيف جزر فارو. وحضر روبرت مورينو المباراة الافتتاحية لليجا بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة حامل اللقب، على ملعب سان ماميس، إضافة إلى مباريات أخرى وهي فالنسيا مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد ضد خيتافي، كما حضر المعد البدني للمنتخب الإسباني رافائيل بول، مباراة إسبانيول وإشبيلية.
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منتخب-إسبانيا

قائمة إسبانيا تشهد استبعاد كازورلا وعودة ألكانتارا

أعلن روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي رومانيا وجزر الفارو، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ويستأنف منتخب إسبانيا، في أوائل سبتمبر المقبل، مباريات تصفيات يورو 2020، بزيارة رومانيا، وبعدها بـ3 أيام سيستضيف جزر فارو. وحضر روبرت مورينو المباراة الافتتاحية لليجا بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة حامل اللقب، على ملعب سان ماميس، إضافة إلى مباريات أخرى وهي فالنسيا مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد ضد خيتافي، كما حضر المعد البدني للمنتخب الإسباني رافائيل بول، مباراة إسبانيول وإشبيلية.
إنريكي- وأبنته‎

لويس إنريكي يعلن وفاة ابنته بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وفاة ابنته صاحبة الـ9 سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ونشر إنريكي عبر حسابه الشخصي تويتر تغريدة ليكشف عن وفاة ابنته، قائلا: «توفيت ابنتنا تشانا مساء اليوم عن عمر 9 سنوات، بعد صراع لمدة 5 أشهر عصيبة مع مرض سرطان العظام». وكان إنريكى ترك معسكر المنتخب الإسبانى منذ فترة قبل مواجهات فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وقال الاتحاد حينها إن ذلك لأسباب عائلية، قبل أن يقرر ترك مهمة تدريب الماتادور بشكل نهائى، لكنه لم يكشف حينها عن المشكلات العائلية التى تواجهه.
منتخب-اسبانيا

مدرب إسبانيا الجديد يكشف عن سياساته مع الماتادور

أكد روبرتو مورينو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قدرته على إقناع الجماهير بأحقيته في تدريب "لاروخا"، عقب رحيل لويس إنريكي لأسباب شخصية، كما أقر مورينو، الذي تولى المهمة رسميا في 19 يونيو الماضي، بأن شكوك الجماهير أمر طبيعي. وقال في تصريحات لإذاعة (كادينا كوبي) الإسبانية: "أتفهم أسئلة الناس حول من هو روبرتو مورينو، لكني سأبذل قصارى جهدي لإثبات أحقيتي بهذا المنصب.. لن أحاول، لكني متأكد أنني سأحقق هذا الأمر". وأضاف روبرتو مورينو أن الماتادور سيلعب تحت إمرته بشراسة وبطريقة هجومية واستعادة الكرة سريعا، لكن مع الوضع في الاعتبار قدرات الخصم.
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