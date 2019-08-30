احترامًا لمشاعر إنريكي.. إلغاء مؤتمر مورينو

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

إنريكي وابنته

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب، روبيرتو مورينو، بسبب وفاة ابنة المدير الفني السابق للاروخا لويس إنريكي، الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا منذ أسابيع من أجل أن يتفرغ لرعاية ابنته المصابة بمرض السرطان في العظام، ليخلفه مورينو في منصب المدير الفني للمنتخب، وأعلن لويس إنريكي وفاة ابنته البالغة من العمر 9 سنوات فقط، مساء أمس الخميس، بعد معاناة مع سرطان العظام استمرت لـ5 أشهر، وكتب لها النهاية الحزينة منذ ساعات.

وعلى خلفية ذلك، اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا من أجل احترام مشاعر لويس إنريكي ومواساته في صدمة كتلك بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخب الحالي روبيرتو مورينو. وكان من المفترض أن يخرج المدير الفني لمنتخب إسبانيا ظهر اليوم الجمعة من أجل الحديث عن فترة التوقف الدولي المقبلة والمباريات

وعلى خلفية ذلك، اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارًا من أجل احترام مشاعر لويس إنريكي ومواساته في صدمة كتلك بإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخب الحالي روبيرتو مورينو.



وكان من المفترض أن يخرج المدير الفني لمنتخب إسبانيا ظهر اليوم الجمعة من أجل الحديث عن فترة التوقف الدولي المقبلة والمباريات التي سيخوضها منتخب لاروخا خلال هذه الفترة واختياراته بالنسبة للقائمة.



يذكر أن لويس إنريكي قد تولى قيادة منتخب إسبانيا خلفًا لفيرناندو هييرو بعد انتهاء كأس العالم 2018، حيث تولى هييرو القيادة بشكل مؤقت بعد إقالة جولين لوبيتيجي على خلفية اتفاقه مع ريال مدريد دون علم الاتحاد الإسباني.

