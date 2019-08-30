إصابة 12 شخصًا إثر خروج قطار عن مساره بباكستان

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

انقلاب قطار - أرشيفية

أصيب 12 شخصا بجروح إثر خروج قطار ركاب عن مساره اليوم الجمعة، في مقاطعة "توبا تك سينج" بإقليم "البنجاب" الباكستاني. وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما كان القطار متوجها إلى مدينة "كراتشي"، حيث خرجت أربع عربات عن مسارها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.