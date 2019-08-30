تركي آل الشيخ لمحمد جمال العاصي: «جواك قيعي صغير»

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

تركي آل الشيخ

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية: "كنت دايما بحس جواك قيعي صغير.. العاصي دكتور الصفقات". وكان قد أعلن تركي آل الشيخ، عن تعاقد فريقه مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "مهاجم منتخب أوروجواي.. صفقة قوية ولاعب له مستقبل كبير إن شاء الله.. الصفقة