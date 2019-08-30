مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 25 35 شبين الكوم 24 34 طنطا 24 34 دمنهور 24 33 الإسكندرية 25 31 بلطيم 25 31 مطروح 23 31 السلوم 23 31 سيوة 24 35 بورسعيد 25 31 دمياط 24 31 الزقازيق 25 35 الإسماعيلية 24 35 السويس 25 36 العريش 23 33 رفح 23 32 رأس سدر