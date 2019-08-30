رياضة

هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.
وأتى تتويج هازارد بالجائزة على هامش فعاليات قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، التي تحتضنها إمارة موناكو الفرنسية. ولم يحضر هازارد الحفل للتتويج بالجائزة، لكنه ظهر في فيديو تسجيلي عرض له في أثناء تسلمه الجائزة، التي توج بها بعد التفوق على كل من لوكا يوفيتش وأوليفيه جيرو. وانتقل هازارد هذا
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محمد-النني‎

صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

أصبح محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا أن النادي التركي يسعى لضم النني على سبيل الإعارة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "Turkish football"، اليوم الجمعة. وأشارت صحيفة "Turkish football" إلى أن النني سيصل إلى تركيا مساء اليوم الجمعة للاتفاق على بنود عقده مع بشكتاش وإتمام المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة، وأوضحت أن أرسنال طلب من مسؤولي بشكتاش تحمّل الراتب الأسبوعي للنني، والذي يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي التركي تسعى لتخفيض المبلغ.
الدورى-الأوروبى

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام حرس الحدود

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
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دوري-ابطال-اوروبا

أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
يوفيتش

مهاجم ريال مدريد يرد على أنباء رحيله

علق لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد المنضم حديثا لصفوف الميرنجى على شائعات رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن زين الدين زيدان المدير الفنى للملكى لم يغير رأيه فيه كلاعب وأنه دائما ما يمنحه الثقة فى الملعب. وقال يوفيتش خلال مقابلة مع صحيفة «novosti» الصربية: "زيدان يثق بي، ورأيه تجاهي لم يتغير خلال هذه الفترة التي عملنا بها معًا، وأنا أتعلم منه يوميًّا، وأشعر بالرضا خاصة أنه كلاعب وكمدرب من الأفضل في الكرة العالمية".
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
لوكا-يوفيتش‎

إنتر يسعى لخطف مهاجم ريال مدريد الجديد

يرغب إنتر في التحرك في اتجاه مفاجئ، حيث يستهدف التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة، المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ويوجد النيراتزوري في سوق الانتقالات بقوة بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل دعما للبلجيكي روميلو لوكاكو، وارتبط اسم المهاجم البوسني إيدين دجيكو في الآونة الأخيرة بقوة بالانتقال إلى الإنتر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق، قرر تمديد تعاقده مع روما، ولا يترك الإنتر أمامه القليل من الخيارات قبل نهاية الميركاتو الجاري.
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