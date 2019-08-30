هازارد أفضل لاعب في الدوري الأوروبي

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

إيدين هازارد

توج النجم البلجيكي إيدين هازارد بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه بلقب المسابقة رفقة تشيلسي بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في باكو على حساب أرسنال بنتيجة 4-1، وقدم هازارد مستويات مميزة في تلك البطولة، إذ سجل هدفًا في المباراة النهائية من علامة الجزاء، كما سجل ركلة الترجيح الحاسمة في فوز البلوز في نصف النهائي على حساب إينتراخت فرانكفورت، ليتوج تشيلسي بلقبه الثاني في المسابقة بعد فوزه باللقب في موسم 2012- 2013.

وأتى تتويج هازارد بالجائزة على هامش فعاليات قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، التي تحتضنها إمارة موناكو الفرنسية. ولم يحضر هازارد الحفل للتتويج بالجائزة، لكنه ظهر في فيديو تسجيلي عرض له في أثناء تسلمه الجائزة، التي توج بها بعد التفوق على كل من لوكا يوفيتش وأوليفيه جيرو. وانتقل هازارد هذا

وأتى تتويج هازارد بالجائزة على هامش فعاليات قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، التي تحتضنها إمارة موناكو الفرنسية.



ولم يحضر هازارد الحفل للتتويج بالجائزة، لكنه ظهر في فيديو تسجيلي عرض له في أثناء تسلمه الجائزة، التي توج بها بعد التفوق على كل من لوكا يوفيتش وأوليفيه جيرو.



وانتقل هازارد هذا الصيف من صفوف تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، إذ كانت آخر مباراة له بقميص البلوز هي نهائي الدوري الأوروبي.



يذكر أن قرعة الدوري الأوروبي يوجد فيها العديد من الفرق البارزة من مانشستر يونايتد وأرسنال وبورتو البرتغالي وإشبيلية.



ويستعد هازارد لمواجهة فياريال يوم الأحد المقبل رفقة ريال مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.