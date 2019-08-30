خلفا لرومينيجه.. «كان» رئيسا تنفيذيا لبايرن ميونيخ

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

أوليفر كان

سيتولى أوليفر كان، حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ السابق، منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، خلفا لكارل هاينتس رومينيجه الذي يترك مهامه في 31 ديسمبر 2021، وذلك حسبما أعلن النادي البافاري، اليوم الجمعة. ووقع أسطورة النادي البافاري الذي أمضى في صفوفه الفترة الممتدة من 1994 إلى 2008 وحاز معه اللقب المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2001، عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي العريق. واعتبر أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، أن تعيين أوليفر كان رئيسا هو الحل المثالي لأنه لطالما أظهر إخلاصا وإرادة كبيرين.

ويأتي تعيين كان في منصبه الجديد بعد نحو 10 أيام عن تنحي هونيس عن رئاسة بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل. وأفاد أولي هونيس صاحب الـ67 عامًا، لصحيفة "بيلد" الألمانية على هامش دورة للجولف أنه سيبقى في مجلس الإشراف على

ويأتي تعيين كان في منصبه الجديد بعد نحو 10 أيام عن تنحي هونيس عن رئاسة بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.



وأفاد أولي هونيس صاحب الـ67 عامًا، لصحيفة "بيلد" الألمانية على هامش دورة للجولف أنه سيبقى في مجلس الإشراف على النادي ولكن سيتخلى عن رئاسته عندما يحين الوقت.



ويعقد بايرن ميونيخ اجتماعه السنوي في نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيسا جديدا للعملاق البافاري.



ويترك هونيس منصبه رئيسا لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عامًا، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة أديداس للمستلزمات الرياضية بين 2001 و2016، وتولى مؤقتا بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وهو حاليا نائبه في مجلس الإشراف على النادي.

