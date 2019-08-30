رياضة

خلفا لرومينيجه.. «كان» رئيسا تنفيذيا لبايرن ميونيخ

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
أوليفر كان
أوليفر كان
سيتولى أوليفر كان، حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ السابق، منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، خلفا لكارل هاينتس رومينيجه الذي يترك مهامه في 31 ديسمبر 2021، وذلك حسبما أعلن النادي البافاري، اليوم الجمعة. ووقع أسطورة النادي البافاري الذي أمضى في صفوفه الفترة الممتدة من 1994 إلى 2008 وحاز معه اللقب المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2001، عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي العريق. واعتبر أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، أن تعيين أوليفر كان رئيسا هو الحل المثالي لأنه لطالما أظهر إخلاصا وإرادة كبيرين.
ويأتي تعيين كان في منصبه الجديد بعد نحو 10 أيام عن تنحي هونيس عن رئاسة بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل. وأفاد أولي هونيس صاحب الـ67 عامًا، لصحيفة "بيلد" الألمانية على هامش دورة للجولف أنه سيبقى في مجلس الإشراف على
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صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

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راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

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بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

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كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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