عامل يطلق النار على آخر بسبب «ركن موتوسيكل» بالخصوص

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

صورة أرشيفية

أطلق عامل بجراج بمدينة الخصوص النار على آخر، اليوم الجمعة، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ركن موتوسيكل وسقط غارقا فى دمائه ونقلته الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصاب ناحية شارع مخزن الأنابيب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "محمد. م. ز" 25 عامًا، عامل بجراج ومقيم بشارع مخزن الأنابيب بدائرة القسم، وسابق اتهامه فى قضيتى سلاح بقسم الأميرية.

أما الطرف الثانى في المشاجرة فيدعى "أحمد. م. س" 37 عامًا، عامل ومقيم في الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأصيب برش خرطوش بالقدم اليمنى وتم حجزه بمستشفى الحسين لتلقي العلاج. ودلت التحريات على أن المشاجرة نشبت بسبب وجود خلاف على مبلغ مالي مستحق للأول نظير ركن الثاني دراجته النارية داخل الجراج محل عمله وعدم دفع