جريمة

عامل يطلق النار على آخر بسبب «ركن موتوسيكل» بالخصوص

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أطلق عامل بجراج بمدينة الخصوص النار على آخر، اليوم الجمعة، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على ركن موتوسيكل وسقط غارقا فى دمائه ونقلته الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصاب ناحية شارع مخزن الأنابيب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "محمد. م. ز" 25 عامًا، عامل بجراج ومقيم بشارع مخزن الأنابيب بدائرة القسم، وسابق اتهامه فى قضيتى سلاح بقسم الأميرية.
أما الطرف الثانى في المشاجرة فيدعى "أحمد. م. س" 37 عامًا، عامل ومقيم في الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأصيب برش خرطوش بالقدم اليمنى وتم حجزه بمستشفى الحسين لتلقي العلاج. ودلت التحريات على أن المشاجرة نشبت بسبب وجود خلاف على مبلغ مالي مستحق للأول نظير ركن الثاني دراجته النارية داخل الجراج محل عمله وعدم دفع
اقرأ المزيد
سرقة-السيارات (1)

«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.
جثة (3)

انتحار تاجر شنقًا بسبب تراكم الديون في كفر الشيخ

أقدم تاجر فاكهة على الانتحار بعد تعرضه لأزمة نفسية عنيفة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضراوات والفاكهة ولم يستطع السداد، حيث قام بشنق نفسه بغرفة نومه، وتبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال بباب الغرفة، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه ولكن تبين أنه توفي، ليتحرر بذلك محضر بقسم شرطة سيدى سالم، ويتم نقله إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.
اشارة-مرور (4)

مرور الجيزة تواصل حملاتها الانضباطية بمختلف القطاعات

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1930 مخالفة انتظار خاطئ، و630 مخالفة متنوعة.
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الشرطة تتصدى لإشغالات شارع مستشفى الصدر في العمرانية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمشاركة الإدارات النوعية، في مقدمتها البحث الجنائي، برئاسة اللواء محمود السبيلي، استهدفت منطقتي الطالبية والعمرانية بقطاع الغرب، في مجال حفظ الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، خصوصا تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من الأحكام القضائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضمن خطة القطاع لتحقيق الوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
اقرأ المزيد من الأخبار
إطلاق-نار (1)

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع شرطة بنها

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالقليوبية، وضبطت بجوار الجثتين أسلحة وذخائر ودراجة نارية مبلغ بسرقتها، وكان قسم شرطة بنها قد تلقى بلاغا من صاحب مصنع مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بأنه حال وجوده بمنطقة أسفل كوبرى الطريق الإقليمى بدائرة المركز، بصحبة زوج ابنته، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية حاولا سرقة دراجة خاصته مستغلين انشغالهما في صيد الأسماك ولدى محاولتهما الإمساك بهما أطلق أحدهما عيارا من فرد خرطوش كان بحوزته فأصاب زوج ابنته وأودى بحياته وفرا هاربين.
جثه

مقتل مسن في أثناء فض مشاجرة بين نجله وأقارب زوجته

لقى مسن من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر فض مشاجرة بسبب خلافات بين نجله ونسيبه، بعد تدخل المجني عليه للتخليص بينهما، فدفعه شقيق زوجة نجله، وتوفي بسبب ارتطام رأسه بالأرض. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوصول "محمود. م. أ- 74 عامًا"، إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء مشاجرة، وتبين إصابته بنزيف في المخ وهبوط حاد في الدورة الدموية.
جثه -علي-الطريق (2)

هربا من القليوبية.. مقتل مسجل وضبط شقيقه بالإسكندرية

بعد معركة حامية بين قوات الأمن بالإسكندرية وعنصرين إجراميين شديدي الخطورة "شقيقين" شهدت تبادل إطلاق النيران، سقط أحدهما قتيلا، بينما تمكنت القوات من ضبط الآخر. بدأت الواقعة بالعثور على جثة عامل، 25 عاما، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بطريق طحلة- ميت العطار بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى بالرأس وتم تحديد المتهمين وهما مسجل شقى خطر، 32 عاما، سبق اتهامه فى 9 قضايا (سلاح، ومخدرات) آخرها قضية قتل عمد ومطلوب في 5 قضايا وإجمالى عقوبة سجنه 65 سنة وغرامة 350 ألف جنيه، وشقيقه، 19 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية.
جثه -علي-الطريق (1)

قتل ابن عمه ولقي مصرعه بالخطأ أثناء هروبه بالدقهلية

أطلق شخص على نفسه الرصاص بالخطأ، اليوم الثلاثاء، في قرية ميت مسعود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب هروبه من جريمة قتل صهره؛ إذ أطلق عليه النار، وتمكن من تثبيت سائق توك توك تحت تهديد السلاح، ليتمكن من الهرب، وعندما قاومه السائق وصرخ وتجمهر الناس، حاول الهرب، فأطلق على نفسه الرصاص بالخطأ وهو يقفز في صندوق سيارة نقل. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا بورود بلاغ عن عثور الأهالي على جثة أحد الأشخاص بجواره سلاح ومبلغ 100 ألف جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org