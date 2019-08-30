انتحار تاجر شنقًا بسبب تراكم الديون في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

صورة أرشيفية

أقدم تاجر فاكهة على الانتحار بعد تعرضه لأزمة نفسية عنيفة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضراوات والفاكهة ولم يستطع السداد، حيث قام بشنق نفسه بغرفة نومه، وتبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال بباب الغرفة، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه ولكن تبين أنه توفي، ليتحرر بذلك محضر بقسم شرطة سيدى سالم، ويتم نقله إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ من أهالي قرية القصابي، بقيام "سعد .ه .ح" 45 سنة، تاجر خضراوات وفاكهة، مقيم بقرية القصابي بمركز سيدي سالم، بشنق نفسه بغرفة نومه حيث تبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة في أثناء دخولهم لإيقاظه،