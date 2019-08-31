«استخدمت كدواء».. حقائق غريبة عن الشيكولاتة

خلال القرن 19، اشترى بعض الصيادلة مسحوق الكاكاو المر من شركة ما زالت معروفة اليوم -هيرشي- وخلطوا المسحوق بجرعات كبيرة من السكر لصنع شراب كثيف

تحرير:فيروز ياسر ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

حقائق عن الشيكولاتة

الشيكولاتة مثل الكثير من الأطعمة التي كانت موجودة منذ قرون عديدة، حيث إنها وجبة لذيذة لها تاريخ أوروبي غير عادي، وفي وقت ما كانت كالدواء لمعالجة بعض المشكلات الصحية، ولكل طعام نحبه جانب سيئ لا نعرفه، سواء بسبب آثاره الجانبية أو أنه استخدم في وقت بشكل سيئ. وإذا كنت تحبين الشيكولاتة وتضيفينها إلى الأطعمة المختلفة أيضا، كما تتناولينها قطعا وفي شكل مشروب، فمن المهم معرفة بعض التفاصيل حول ما تفضلينه، فلكل طعام تاريخ كبير وبعض المعلومات المجهولة التي يجب معرفتها، وفقا لما ذكره موقع Listverse.

نكهات الشيكولاتة زبدة الشيكولاتة التي هي في الأساس دهن، محملة بـ600 جزيء عطري، والغريب أن بعض الجزيئات ليست رائحتها جيدة، حيث تشبه رائحة العديد من الجزيئات رقائق البطاطس واللحوم المطبوخة والخوخ. وعندما درس العلماء 600 مادة كيميائية، اكتشفوا أن صانعي الشيكولاتة يحتاجون إلى 25 فقط لإنشاء رائحة