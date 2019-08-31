«استخدمت كدواء».. حقائق غريبة عن الشيكولاتة

خلال القرن 19، اشترى بعض الصيادلة مسحوق الكاكاو المر من شركة ما زالت معروفة اليوم -هيرشي- وخلطوا المسحوق بجرعات كبيرة من السكر لصنع شراب كثيف
الشيكولاتة مثل الكثير من الأطعمة التي كانت موجودة منذ قرون عديدة، حيث إنها وجبة لذيذة لها تاريخ أوروبي غير عادي، وفي وقت ما كانت كالدواء لمعالجة بعض المشكلات الصحية، ولكل طعام نحبه جانب سيئ لا نعرفه، سواء بسبب آثاره الجانبية أو أنه استخدم في وقت بشكل سيئ.
وإذا كنت تحبين الشيكولاتة وتضيفينها إلى الأطعمة المختلفة أيضا، كما تتناولينها قطعا وفي شكل مشروب، فمن المهم معرفة بعض التفاصيل حول ما تفضلينه، فلكل طعام تاريخ كبير وبعض المعلومات المجهولة التي يجب معرفتها، وفقا لما ذكره موقع Listverse.
نكهات الشيكولاتة
زبدة الشيكولاتة التي هي في الأساس دهن، محملة بـ600 جزيء عطري، والغريب أن بعض الجزيئات ليست رائحتها جيدة، حيث تشبه رائحة العديد من الجزيئات رقائق البطاطس واللحوم المطبوخة والخوخ.
وعندما درس العلماء 600 مادة كيميائية، اكتشفوا أن صانعي الشيكولاتة يحتاجون إلى 25 فقط لإنشاء رائحة
نكهات الشيكولاتة
زبدة الشيكولاتة التي هي في الأساس دهن، محملة بـ600 جزيء عطري، والغريب أن بعض الجزيئات ليست رائحتها جيدة، حيث تشبه رائحة العديد من الجزيئات رقائق البطاطس واللحوم المطبوخة والخوخ.
وعندما درس العلماء 600 مادة كيميائية، اكتشفوا أن صانعي الشيكولاتة يحتاجون إلى 25 فقط لإنشاء رائحة كاكاو لذيذة، حيث يختلف ذوق الناس من خلال حاسة الشم، لذا بمجرد أن تضع الشيكولاتة في فمك، تذوب الزبدة وتشتت الجزيئات داخل الممرات الفموية والأنفية.
وما يجعل الشيكولاتة لذيذة هو المحتوى الغني بالدهون وتناولها ببطء للشعور بالمركبات المصنوعة منها، لذا يجب على محبي الشيكولاتة عدم تناولها بسرعة لكي لا تفشل المواد الكيميائية الموجودة فيها في القيام بمهامها ويتم فقدان الكثير من النكهة.
قوة الشراء تتأثر بالغلاف
في عام 2019، تطلبت دراسة اختبار الشيكولاتة، حيث تطوع عشرات الأشخاص وتناولوها دون رؤية الأغلفة، ومرة أخرى شاهدوا الغلاف فقط دون تذوق الشيكولاتة.
كان على المشاركين وصف المشاعر التي أثارها المنتج وكذلك تسجيل الأذواق واحتمال شرائه في المستقبل، فكان للعبوة تأثير مفاجئ على التصنيفات، حيث انخفضت درجات النكهة عندما كان الغلاف مخيبا للآمال، وكانت الشيكولاتة لذيذة عندما كان الغلاف ملائما خاصة عندما كان يحمل كلمات إيجابية.
على الرغم من أن الطعم كان عاملاً كبيرًا، فإن مظهر المنتج كان قويًا بشكل مدهش، وبهذا دعمت التجربة الدراسات الأخرى التي وجدت أن التغليف كان العامل الحاسم في نحو 60% من قرارات المستهلكين بشراء أو تجاهل منتج ما.
ألوان الكوب لها علاقة بالمذاق
في الماضي، اكتشف العلماء حقيقة غريبة حول الذوق، فغالبًا ما تتأثر النكهة في الطعام بالسعر والوصف اللفظي ولون الطبق.
وفي عام 2013، بحثت دراسة عن أي ألوان قد تعزز نكهة الشيكولاتة الساخنة، حيث جمع الباحثون عشرات المتطوعين وأطعموهم أكوابا من الشيكولاتة الساخنة التي كانت كل كؤوسها بيضاء من الداخل، ولكن في الخارج، كانوا إما أحمر أو برتقالي أو أبيض أو كريمي.
بعد كل وجبة، كان على المشاركين تقييم مقدار استمتاعهم بالمشروبات، واتفق الجميع تقريبًا على أن الشيكولاتة الساخنة كان مذاقها أفضل عند وضعها في الكوب البرتقالي والكريمي.
شراب الشيكولاتة كان كالدواء
خلال القرن 19، اشترى بعض الصيادلة مسحوق الكاكاو المر من شركة ما زالت معروفة اليوم -هيرشي- وخلطوا المسحوق بجرعات كبيرة من السكر لصنع شراب كثيف، ووقتها كانت الشيكولاتة بالفعل علاجًا لأولئك الذين يعانون من أمراض مسببة للهزال، ولكن كان لاختراع هذا المشروب غرض آخر.
من المعروف أن الأطفال لا يقبلون مذاق الكثير من الأدوية، ولأنه في بداية صناعتها كان الكثير منها مذاقه صعب للغاية، فكان اختراع شراب الشيكولاتة يستهدف الأطفال.
العاج المغلف بالشيكولاتة
تم حظر تجارة العاج في عام 1989، لكن السوق السوداء لأنياب الأفيال لم تتوقف مطلقًا، ففي عام 2013، فحص المسؤولون أمتعة اثنين من جنوب إفريقيا، حيث تم إيجاد 583 قطعة شيكولاتة، ولكن في الحقيقة هي أمر آخر، حيث قام التجار بتغليف العاج بالشيكولاتة، وذلك من أجل التمويه.