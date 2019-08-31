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«استخدمت كدواء».. حقائق غريبة عن الشيكولاتة

خلال القرن 19، اشترى بعض الصيادلة مسحوق الكاكاو المر من شركة ما زالت معروفة اليوم -هيرشي- وخلطوا المسحوق بجرعات كبيرة من السكر لصنع شراب كثيف
تحرير:فيروز ياسر ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
حقائق عن الشيكولاتة
حقائق عن الشيكولاتة
الشيكولاتة مثل الكثير من الأطعمة التي كانت موجودة منذ قرون عديدة، حيث إنها وجبة لذيذة لها تاريخ أوروبي غير عادي، وفي وقت ما كانت كالدواء لمعالجة بعض المشكلات الصحية، ولكل طعام نحبه جانب سيئ لا نعرفه، سواء بسبب آثاره الجانبية أو أنه استخدم في وقت بشكل سيئ. وإذا كنت تحبين الشيكولاتة وتضيفينها إلى الأطعمة المختلفة أيضا، كما تتناولينها قطعا وفي شكل مشروب، فمن المهم معرفة بعض التفاصيل حول ما تفضلينه، فلكل طعام تاريخ كبير وبعض المعلومات المجهولة التي يجب معرفتها، وفقا لما ذكره موقع Listverse.
نكهات الشيكولاتة  زبدة الشيكولاتة التي هي في الأساس دهن، محملة بـ600 جزيء عطري، والغريب أن بعض الجزيئات ليست رائحتها جيدة، حيث تشبه رائحة العديد من الجزيئات رقائق البطاطس واللحوم المطبوخة والخوخ. وعندما درس العلماء 600 مادة كيميائية، اكتشفوا أن صانعي الشيكولاتة يحتاجون إلى 25 فقط لإنشاء رائحة
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الدورة-الشهرية

علاجات منزلية لتقلصات المعدة خلال فترة الطمث

يحدث عدد من التغيرات الفسيولوجية في المبيض والرحم وجزء من الجهاز التناسلي للمرأة، وهي التغيرات اللازمة لحدوث عملية الحمل والولادة، وتبدأ هذه التغيرات بعد سن البلوغ، والتي تسمى بالدورة الشهرية. آلام الدورة الشهرية من أكثر الأمور التي تعانيها كل امرأة، فتعد آلام الحيض وتشنجات البطن من أكثر أعراض الدورة الشهرية شيوعًا بين النساء. وتنتج بطانة الرحم مواد كيميائية تسمى البروستاجلاندين، ترتبط هذه المواد الكيميائية بعدم الراحة في أثناء الدورة الشهرية، حسب صحيفة "بولد سكاي" الأمريكية.
الرضاعة-الطبيعية

ما هي الأسباب الشائعة وراء نقص حليب الأم؟

تعتبر الرضاعة الطبيعية واحدة من أهم المراحل التي يجب على كل أم جديدة المرور بها، بالنسبة للبعض؛ يمكن أن تكون الرضاعة الطبيعية رحلة ممتعة حيث يعتبر الوقت الذي تقضيه أثناء الرضاعة الطبيعية أفضل وقت ترتبط فيه الأم برضيعها. مع ذلك، بالنسبة لبعض الأمهات، يمكن أن تتحول الرضاعة الطبيعية لرحلة غير سارة، خاصةً إذا كانت تعاني الأم من نقص الحليب، على الرغم من محاولة إرضاع الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية، إلا أن نقص حليب الثدي قد يكون مصدر قلق بالغ، حسب صحيفة سكاي بولد الأمريكية.
دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» توضح حكم ترك العمل قبل المواعيد الرسمية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية. جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء المصرية على سؤال جاء فيه: «ما حكم الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». وقالت دار الإفتاء: «لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية، سواء كان بإذن غير رسمي، أو بمأموريات وهمية، لما فيه من ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين، لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل».
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رجل-حوله-بعض-المعجبات

من برجك هتعرف تحتفل في العيد.. الأسد بيحب لمة العيلة

أيام قليلة تفصلك عن العيد، وعلى الرغم أن الجميع يحتفل بنفس الشكل في الغالب من خلال الخروج من المنزل والتجمع العائلي ومقابلة الأصدقاء، لكن ثق تماما أن لكل شخص احتفالا مختلفا حتى وإن كان صغيرا يجعله مميزا عن الباقين، لذا ما رأيك أن تتخيل الآن معي ماذا يمكن أن يفعل كل برج من الأبراج الفلكية في عيد الأضحى المبارك، بعيدا عن الذبح وتناول اللحوم بأشكالها وأنواعها؟.. تفكر الآن بالطبع، لذا سأساعدك وأكشف لك عما يدور في تفكيرك ببساطة وبعيدا عن التكلف كما هو موجود في أغلب الأبراج الفلكية.
فتاة-مصابة-بمرض لايم-

بعد معاناة 4 سنوات.. تشخيص فتاة بمرض لايم

مرض لايم من الأمراض المعدية التي تصيب أجهزة مختلفة في الجسم، وهو ينتج عن بكتيريا حلزونية تنتقل للجسم بواسطة قَرصة قرادة مصابة، وعلى الرغم من إصابة طالبة تبلغ من العمر 22 عاما بهذا المرض، فقد كان وضعها مختلفا قليلا، حيث نشرت مقاطع فيديو عن نوبات الصرع والهزات بسبب مرض لايم الذي لم تتم معالجته منذ البداية، والذي عانت منه كثيرا. في يناير الماضي، عرفت ستيف تود حقيقة مرضها، بعد معاناة مستمرة مع التعب والألم لعدة سنوات، إذ أخطأ الأطباء في تشخيصها عدة مرات ولم يعد بإمكانهم مساعدتها، لذا فهي تريد السفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.
الثلاجة

اعرفي صلاحية الأطعمة في ثلاجتك بهذه الطرق

على الرغم من سهولة تخزين الأطعمة في الثلاجة والفريزر فإنه في الأصل له قواعد عديدة، وذلك لأن لكل طعام صلاحية معينة وبعدها لا يكون صالحا للاستخدام، ومن ناحية أخرى هناك بعض الأطعمة التي من المهم تخرينها خارج الثلاجة. وتحتاج ربة المنزل إلى معرفة الوقت المحدد لطرد الأطعمة المختلفة وكيفية إبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة، فهذا هو المفتاح للحصول على ثلاجة جيدة التجهيز، ولهذا كشفت اختصاصي التغذية ستيفاني جيديز عن الموعد الذي تحتاج فيه إلى التخلص من الأطعمة المختلفة، وكيفية الحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة.
«العذراء» يتوافق مع 3 أبراج

من الوضوح للغموض.. اعرف شخصيتك مع برجك الفلكي الجديد

حالة من الجدل أثيرت بعد انتشار شائعة حول الأبراج الفلكية، تكشف عن وجود برج آخر يسمى «حواء» يمتد من 29 نوفمبر حتى 17 ديسمبر، ليستمر 17 يوما، وذلك بدلا من برج القوس، ونفى خبراء الأبراج تلك الشائعة ولكن تخيل لو كانت حقيقية! أريدك الآن، عزيزي القارئ، تبدأ يومك وكأن برجك الفلكي تغير تماما، بالطبع ستتساءل عن الصفات التي اكتسبتها وفقدتها، وتحتاج إلى تحليل كامل لما أصابك والشكل الذي سيكون عليه برجك الجديد؛ لذا دعنا نتخيل معًا صفاتك الخفية في برجك الجديد إذا كنت مهتما حقا بالأبراج الفلكية.
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