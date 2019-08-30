صحة مطروح تكشف الحالة الصحية لعمرو زكي
٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث
أعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، خروج اللاعب عمرو زكي نجم المنتخب المصرى والزمالك السابق، من مستشفى العلمين المركزي، بعد دخوله المستشفى صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سيارة على طريق الساحل الشمالي.
وأضاف طه في البيان الصادر عن مديرية الصحة بمطروح، أنه تم السماح للاعب عمرو زكي بالخروج حسب طلبه، وذلك لنقله لاستكمال العلاج بأحد مستشفيات القاهرة.
وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للاعب، وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس يبلغ طوله نحو 10 سم، علاوة على كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية.
عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي
تعرض عمرو زكى، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، اليوم الجمعة، لحادث مروع على طريق العلمين- الساحل الشمالي، وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى، خلال قضائه العطلة الصيفية.
عمرو زكي بدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في المنصورة قبل الانتقال إلى إنبي في موسم 2003- 2004، ومع الفريق البترولي أصبح أفضل هداف في الدوري الممتاز موسم 2004- 2005، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الكأس لأول مرة في تاريخه عام 2005، بالإضافة إلى احتلال المركز الثاني في الدوري.
وبعد تقديمه أداءً جيدا في كأس الأمم الإفريقية 2006، شغل اهتمام العديد من الأندية على رأسها الزمالك والأهلي، والعين الإماراتي، ونانت من فرنسا، ولكنه قرر في وقت لاحق الانضمام للنادي الروسي لوكوموتيف موسكو، مقابل 1.7 مليون يورو، ومع ذلك لم يلعب مباراة واحدة مع لوكوموتيف (التفاصيل).