رياضة

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام حرس الحدود

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
جون أنطوي
جون أنطوي
استقر الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
وفي ما يلي التشكيل المتوقع لبيراميدز: - حراسة المرمى: أحمد الشناوي. - خط الدفاع: رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي. - خط الوسط: نبيل عماد «دونجا» - أحمد توفيق - عبده لومالا - إسلام عيسى - إيريك تراوري. - خط الهجوم: جون أنطوي. بيراميدز يدخل المباراة بمعنويات منتشية بعدما
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