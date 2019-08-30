مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.

المجموعة 1: إشبيلية- أبويل- كاراباج- دوديلانج. المجموعة 2: دينامو كييف- كوبنهاجن- مالمو- لوجانو. المجموعة 3: بازل- كراسنودار- خيتافي- طرابزون سبور. المجموعة 4: سبورتينج لشبونة- آيندهوفن- روزنبرج- لاسك. المجموعة 5: لاتسيو- سيلتك- رين- كلوج. المجموعة 6: أرسنال- آينتراخت فرانكفورت- ستاندرد لييج- فيتوريا

المجموعة 1: إشبيلية- أبويل- كاراباج- دوديلانج.



المجموعة 2: دينامو كييف- كوبنهاجن- مالمو- لوجانو.



المجموعة 3: بازل- كراسنودار- خيتافي- طرابزون سبور.



المجموعة 4: سبورتينج لشبونة- آيندهوفن- روزنبرج- لاسك.



المجموعة 5: لاتسيو- سيلتك- رين- كلوج.



المجموعة 6: أرسنال- آينتراخت فرانكفورت- ستاندرد لييج- فيتوريا جيماريش.



المجموعة 7: بورتو- يانج بويز- فينورد- رينجرز.



المجموعة 8: سيسكا موسكو- لودوجوريتس رازجراد- إسبانيول- فيرينكفاروس.



المجموعة 9: فولفسبورج- جينت- سانت إيتيان- أوليكساندريا.



المجموعة 10: روما- بوروسيا مونشنجلادباخ- باشاك شهير- فولفسبيرجر.



المجموعة 11: بشكتاش- سبورتنج براجا- وولفرهامبتون- سلوفان براتيسلافا.



المجموعة 12: مانشستر يونايتد- أستانا- بارتيزان- الكمار.