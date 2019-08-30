رياضة

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
المجموعة 1: إشبيلية- أبويل- كاراباج- دوديلانج. المجموعة 2: دينامو كييف- كوبنهاجن- مالمو- لوجانو. المجموعة 3: بازل- كراسنودار- خيتافي- طرابزون سبور. المجموعة 4: سبورتينج لشبونة- آيندهوفن- روزنبرج- لاسك. المجموعة 5: لاتسيو- سيلتك- رين- كلوج. المجموعة 6: أرسنال- آينتراخت فرانكفورت- ستاندرد لييج- فيتوريا
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محمد-النني‎

صحيفة تركية: محمد النني في بشكتاش اليوم

أصبح محمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، على أعتاب الرحيل إلى بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصًا أن النادي التركي يسعى لضم النني على سبيل الإعارة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "Turkish football"، اليوم الجمعة. وأشارت صحيفة "Turkish football" إلى أن النني سيصل إلى تركيا مساء اليوم الجمعة للاتفاق على بنود عقده مع بشكتاش وإتمام المفاوضات التي وصلت لمرحلة متقدمة، وأوضحت أن أرسنال طلب من مسؤولي بشكتاش تحمّل الراتب الأسبوعي للنني، والذي يبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، ولكن إدارة النادي التركي تسعى لتخفيض المبلغ.
جون انطوى بيراميدز وايتوال الكونغولى (1)

مفاجآت في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام حرس الحدود

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، علمًا بأن الفائز في المباراة سيواجه بتروجيت في دور نصف النهائي. بيراميدز نجح في العبور إلى دور الـ8 بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، أحرزه نجمه البوركيني أيريك تراوري، وفي المقابل صعد حرس الحدود بشق الأنفس بعدما واجه طلائع الجيش وتغلب عليه بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
اوليفر-كان

خلفا لرومينيجه.. «كان» رئيسا تنفيذيا لبايرن ميونيخ

سيتولى أوليفر كان، حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ السابق، منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، خلفا لكارل هاينتس رومينيجه الذي يترك مهامه في 31 ديسمبر 2021، وذلك حسبما أعلن النادي البافاري، اليوم الجمعة. ووقع أسطورة النادي البافاري الذي أمضى في صفوفه الفترة الممتدة من 1994 إلى 2008 وحاز معه اللقب المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2001، عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي العريق. واعتبر أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، أن تعيين أوليفر كان رئيسا هو الحل المثالي لأنه لطالما أظهر إخلاصا وإرادة كبيرين.
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الدوري-الأوروبي

اليوم سحب قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، نحو إمارة موناكو الفرنسية، وتحديدًا قاعة جريمالدي فورام، التي ستحتضن قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في النسخة رقم 49 من البطولة، والـ11 بمسماها الجديد، ويوجد في القرعة اليوم 48 فريقا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ولا يوجد فريقان من بلد واحد في نفس المجموعة، ويتأهل من كل مجموعة أول فريقين إلى دور الـ32 حيث سينضم إليهم 8 فرق أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
دافيد-لويز

بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
بوجبا

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
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