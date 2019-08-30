الكويت: إقلاع أول طائرة مُحملة بالغذاء إلى السودان

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

الكويت

أعلنت الكويت إقلاع طائرة الإغاثة الأولى، التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية إلى السودان، في إطار الجسر الجوي المخصص لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذي ضربت السودان. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير، إن طائرة المساعدات التي انطلقت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية، تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية. وأضاف الساير أن إرسال هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الانسانية، يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان.

وأوضح أن المساعدات الانسانية المقدمة للشعب السوداني، تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الكويت، للتخفيف من آثار هذه الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني، وتسببت بإحداث أضرار جسيمة، تمثلت في انهيار منازل وتشريد العديد من سكان عدد من المناطق، ووقوع خسائر فادحة في المرافق والخدمات العامة جراء