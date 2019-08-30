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الكويت: إقلاع أول طائرة مُحملة بالغذاء إلى السودان

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
الكويت
الكويت
أعلنت الكويت إقلاع طائرة الإغاثة الأولى، التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية إلى السودان، في إطار الجسر الجوي المخصص لمساعدة المتضررين من الأمطار والسيول الذي ضربت السودان. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير، إن طائرة المساعدات التي انطلقت من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية، تحمل على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والإغاثية. وأضاف الساير أن إرسال هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الانسانية، يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان.
وأوضح أن المساعدات الانسانية المقدمة للشعب السوداني، تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الكويت، للتخفيف من آثار هذه الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني، وتسببت بإحداث أضرار جسيمة، تمثلت في انهيار منازل وتشريد العديد من سكان عدد من المناطق، ووقوع خسائر فادحة في المرافق والخدمات العامة جراء
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الشيخ-عبد-الله- بن -زايد -آل نهيان

الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
علم فلسطين

محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.
محمود-عباس

أبو مازن لميركل: أمريكا لا تساعد في تحقيق السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في برلين، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره، وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته، بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي، بحسب "معا".
حمدوك

تسريب وخلافات وصدمة.. أزمة تشكيل حكومة ما بعد البشير

بعد حالة الترقب التي عاشها السودانيون، انتظارا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي كان من المقرر أن يعلن عنه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال الساعات الماضية، جاء تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية ليومين، ليثير حالة من التخبط والجدل، إذ كان مقرراً الأربعاء، الإعلان عن التشكيل الجديد وفقاً للجدول الزمني للوثيقة الدستورية.. تلك الحكومة التي يعقد عليها السودانيون آمالا كثيرة ستكون أمامها تحديات كبرى تتعلق بإنعاش الاقتصاد المنهار، وإنهاء النزاعات الداخلية، والتي ستقود المرحلة المقبلة بعد رحيل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
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سيول-في-السودان (1)

وفاة 12 شخصا في السودان بسبب السيول

أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن تتراوح ما بين كسور ولدغات عقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخرا، بحسب "وكالة السودان للأنباء". وقال الطريفي في حوارٍ مع وكالة السودان للأنباء إنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل وامرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.
توقيع الاتفاقية فى السودان (2)

بدء مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية في السودان

بدأت مراسم التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الدول ومسؤولين كبار، بما يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث. وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، كما وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
السودان (4)

«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
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