ضبط 7 أشخاص سرقوا 650 ألف جنيه من تاجر ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

صورة أرشيفية

تمكنت مديرية أمن بني سويف من ضبط 7 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا من 11 شخصا، بعد قيامهم بسرقة تاجر مقيم بمركز سمسطا تحت تهديد السلاح، والاستيلاء منه على مبلغ 650 ألف جنيه. تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، بورود بلاغ من تاجر يدعى "كمال. ع" 62 عاما، باعتراض سيارة "ميكروباص" لسيارته، ونزول عدد كبير من الأشخاص، ثم اقتادوه تحت زعم عملهم بأحد الأجهزة الأمنية تحت تهديد السلاح لمنطقة صحراوية في ما بين قرية مازورة ومركز سمسطا بدائرة المركز، واستولوا منه على مبلغ مالي (650 ألف جنيه).

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أشرف الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، يعاونه الرائد حسام الريدي والنقيب محمد حسن، معاونا رئيس المباحث، وتوصلوا إلى أن وراء الحادث 11 شخصا تم تحديدهم، وتبين أن أحدهم تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، فهو من أبناء عمومته ومتتبع لخط سيره. وكشفت التحريات الأولية للواقعة عن