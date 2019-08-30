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جمعة: نجحنا في استرداد الخطاب الديني المختطف

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
وزير الأوقاف يوزع الأضاحي بالقليوبية
وزير الأوقاف يوزع الأضاحي بالقليوبية
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة نجحت في تنفيذ خطتها واستردت الخطاب الديني المختطف ووقفت مظاهر متاجرة الجماعات الدينية بالعطاء من خلال توزيع لحوم الأضاحي في الأعياد، حيث كانت هذه الجماعات تستغل حاجة الفقراء الأغراض سياسية وتوظيفها لأجندات خارجية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي المطبقة بالوزارة منذ 3 أعوام كان لها دور ليصل لمستحقيه. وأضاف أن الوزارة طبقت أعلى درجات الشفافية في الإعلان عن الصكوك التي تم جمعها ووضعها في حساب مجمع بالبنك المركزي ونشر كل الإجراءات والخطوات على موقع الوزارة أولا بأول.
وأضاف الوزير خلال زيارته محافظة القليوبية في إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة أن منظومة الصكوك هذا العام حققت 105 ملايين جنيه، ووفرت ما يقرب من 105 آلاف طن لحوم يستفيد منها 1.1 مليون أسرة بزيادة 41 مليون جنيه على العام الماضي الذي حققت فيه الوزارة 64 مليون جنيه. وأشار إلى أن القليوبية نصيبها من
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صحة مطروح تكشف الحالة الصحية لعمرو زكي

أعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، خروج اللاعب عمرو زكي نجم المنتخب المصرى والزمالك السابق، من مستشفى العلمين المركزي، بعد دخوله المستشفى صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سيارة على طريق الساحل الشمالي. وأضاف طه في البيان الصادر عن مديرية الصحة بمطروح، أنه تم السماح للاعب عمرو زكي بالخروج حسب طلبه، وذلك لنقله لاستكمال العلاج بأحد مستشفيات القاهرة. وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للاعب، وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس يبلغ طوله نحو 10 سم، علاوة على كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
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مائل للحرارة نهارًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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ختام التدريب المصري الروسي البيلاروسي «حماة الصداقة 4»

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى البيلاروسي "حماة الصداقة-4" الذى نفذته عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية والذى استمر لعدة أيام بدولة روسيا الاتحادية وشارك فى تنفيذ التدريب أكثر من ألف مقاتل والعديد من المعدات المتوسطة والثقيلة من البلدان المشاركة. تضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع درجات الإستعداد القتالى وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة، كما شملت مراحل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وكذا إجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات.
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111.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء في 2020

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء خلال عام 2019- 2020 تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه، بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 2019- 2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال عام 2018- 2019 بنسبة نمو 17%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 110 مليارات جنيه خلال العام الجارى مقابل 105.3 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو 4.5%.
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تطورات واقعة «الشيشة والبيرة» بمركز شباب بالقليوبية

نفى مدير اللجنة القائمة على إدارة مركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب أمام جهة التحقيق بالشئون القانونية في مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الخميس، موافقته على إقامة فرح يحتوي على شيشة وبيرة، قائلا: "أنا موافقتش على حاجه وماليش دعوة"، مؤكدًا علمه بالواقعة من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، وبعد إخطاره بالحضور إلى جلسة تحقيق بالمديرية، بينما أفاد المشرف المالى بتقديم الإيصال الخاص بتوريد رسوم إقامة الفرح فى جلسة التحقيق القادمة.
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رئيس هيئة قناة السويس الجديد يتعهد بزيادة عائداتها

تعهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ببذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة لقناة السويس وتعظيم عائداتها، جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المتدربين بالبرنامج التأهيلي التخصصي للدعاة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف، ضمن البرنامج الرئاسي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. وفي بداية كلمته رحب رئيس الهيئة بالوفد الذي يحمل رسالة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وتشكيل وعي الأجيال وفقا لمفاهيم الإسلام السمحة.
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الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

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تفاصيل واقعة تربية بط أعلى استراحة قيادي بالبريد

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن الاستراحة التى شهدت واقعة تربية البط أعلى سطح مبنى البريد بمنطقة المنشبة ببنها، مؤجرة بمبلغ رمزي لنائب مدير المنطقة "ر. خ" ومخصصة لإقامته وأسرته منذ فترة، كونه مغتربا وليس من أبناء المحافظة، وتم وضع أقفال جديدة على الأبواب وجرد وتحريز كافة المتعلقات الموجودة بالمكان عقب الواقعة، لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها اللجان المشكلة من قبل مدير المنطقة. وكان عدد من رواد موقع "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو وصور بط يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية.
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