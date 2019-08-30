جمعة: نجحنا في استرداد الخطاب الديني المختطف

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

وزير الأوقاف يوزع الأضاحي بالقليوبية

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة نجحت في تنفيذ خطتها واستردت الخطاب الديني المختطف ووقفت مظاهر متاجرة الجماعات الدينية بالعطاء من خلال توزيع لحوم الأضاحي في الأعياد، حيث كانت هذه الجماعات تستغل حاجة الفقراء الأغراض سياسية وتوظيفها لأجندات خارجية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن تطبيق منظومة صكوك الأضاحي المطبقة بالوزارة منذ 3 أعوام كان لها دور ليصل لمستحقيه. وأضاف أن الوزارة طبقت أعلى درجات الشفافية في الإعلان عن الصكوك التي تم جمعها ووضعها في حساب مجمع بالبنك المركزي ونشر كل الإجراءات والخطوات على موقع الوزارة أولا بأول.

وأضاف الوزير خلال زيارته محافظة القليوبية في إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة أن منظومة الصكوك هذا العام حققت 105 ملايين جنيه، ووفرت ما يقرب من 105 آلاف طن لحوم يستفيد منها 1.1 مليون أسرة بزيادة 41 مليون جنيه على العام الماضي الذي حققت فيه الوزارة 64 مليون جنيه. وأشار إلى أن القليوبية نصيبها من